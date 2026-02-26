Une chienne de refuge sourit pour être adoptée et devient une star du web

Aux États-Unis, un jeune chien de refuge a conquis les internautes grâce à son adorable sourire.

Ce n’est un secret pour personne : les refuges pour animaux sont souvent surpeuplés, et de nombreux pensionnaires peinent à trouver un nouveau foyer aimant.

Billie Jean, une chienne d’un an en quête d’un nouveau domicile, a trouvé une manière infaillible d’attirer l’attention : son adorable sourire, ce qui lui a valu une adoption rapide, rapporte le magazine People.

Un sourire à croquer…

Il y a environ dix jours, le refuge pour animaux de Marion, en Caroline du Sud (États-Unis), a publié sur Facebook trois photos de Billie Jean dans l’espoir de lui trouver un nouveau maître.

Sur ces clichés, la petite boule de poils sourit à la caméra, comme si elle savait que son expression allait jouer en sa faveur.

Crédit Photo : Marion County SC Animal Shelter

Dans son message, l’association de protection animale confie que la chienne a été confiée à l’organisation après que sa propriétaire âgée a déménagé dans une résidence pour personnes dépendantes.

Avant cela, elle avait vécu exclusivement avec sa maîtresse et n’avait jamais côtoyé d’autres animaux, ce qui l’a rendue craintive à son arrivée au refuge.

« Lors du test de sociabilité avec d’autres chiens, Billie était effrayée, très tendue, tremblante (…) Après cette observation, elle a été retirée de l’aire de jeux pour sa sécurité et celle des autres chiens », a expliqué le refuge.

Crédit Photo : Marion County SC Animal Shelter

… qui fait fondre les internautes

Comme le précisent nos confrères, la publication est rapidement devenue virale, avec plus de 10 000 mentions « J’aime», plus de 2 500 partages et des centaines de commentaires souhaitant adopter le petit chien et lui offrir un nouveau départ.

Une personne a commenté :

« Son sourire me brise le cœur. On dirait un petit trésor qui serait parfait dans n’importe quel foyer ».

Une autre a ajouté :

« C’est une petite chienne magnifique, et on voit tout de suite qu’elle est adorable et qu’elle donnera beaucoup d’amour en retour. J’espère que la bonne personne la trouvera bientôt (…) ».

Crédit Photo : Marion County SC Animal Shelter

De son côté, l’établissement a souligné que Billie Jean avait besoin d’une « introduction progressive » aux autres chiens,car elle ne sait pas comment interagir avec eux.

Deux jours plus tard, le refuge a annoncé que sa pensionnaire avait été officiellement adoptée.

Une nouvelle vie pleine de promesses !