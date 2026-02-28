Elle invite les passants à venir voir sa chienne malade pour son dernier jour

Par |

Capture d'écran TikTok

Gracie, une chienne adorable en fin de vie, a passé sa dernière journée entourée d’amour, de fleurs et de burgers.

Faire ses adieux à son animal de compagnie est un moment déchirant. Kathleen Ives, une Américaine, en sait quelque chose.

Récemment, cette habitante de Los Angeles a perdu sa chienne bien-aimée, Gracie. Avant que celle-ci ne quitte ce monde, elle a voulu lui offrir la plus belle des journée.

Une sortie au cours de laquelle la boule de poils, gravement malade, était entourée de ce qu’elle aimait le plus : des gens, des animaux et plein de friandises.

Capture d'écran TikTok Crédit Photo : capture d'écran TikTok / Kathleen Ives

Une journée parfaite

Dans une vidéo touchante partagée en ligne, on voit Gracie traverser son quartier dans une brouette, confortablement installée, tandis qu’une pancarte indique : « La meilleure dernière journée de Gracie - Merci de me caresser ».

@kathleenives_

We are overwhelmed by the immense outpouring of love for Gracie in these last couple of days, thank you SO much for sharing her heart and joy. We miss her so much, but all the comments and messages have been healing our hearts.

♬ sonido original - Val Becerril

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les passants ont volontiers joué le jeu. Tout au long de la promenade sur Sunset Boulevard, des inconnues se sont agenouillés pour lui gratter les oreilles, la câliner et partager des instants de tendresse.

La suite après cette vidéo

Certains habitants du quartier ont même apporté des cadeaux : un bouquet de fleurs, un burger, une glace et une friandise pour chien. Une avalanche de douceurs qui a sublimé ce dernier au revoir.

Capture d'écran TikTok Crédit Photo : capture d'écran TikTok /Kathleen Ives

Un hommage bouleversant

La propriétaire de Gracie a souhaité organiser cet événement spécial après avoir appris que sa chienne était atteinte d’un cancer en phase terminale.

Pour que sa dernière journée soit pleine de réconfort et de partage, elle a invité le public à se joindre à elle pour lui rendre un ultime hommage.

Capture d'écran TikTok Crédit Photo : capture d'écran TikTok /Kathleen Ives

À sa plus grande surprise, la réponse a largement dépassé toutes ses attentes.

« L’élan incroyable d’amour, de guérison, de joie et d’émotion que nous avons reçu ces derniers jours m’a profondément bouleversée », a confié Kathleen Ives dans une vidéo TikTok publiée après le décès de sa compagne à quatre pattes.

Pour la jeune femme, cette journée reflétait parfaitement l’esprit que sa chienne incarnait depuis toujours.

« La plus grande leçon de Gracie était de répandre la joie à tous, sans distinction. Et nous perpétuons cette leçon et son héritage au quotidien », a-t-elle conclu.

Suivez nous sur Google News
Cancer Animal de compagnie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Mandy lors de la cérémonie
Des infirmières organisent le mariage « magnifique » d'une patiente en phase terminale dans l'hôpital juste avant sa mort
Florent Pagny
“L’immunothérapie, ça n’a pas marché” : atteint d’un cancer, Florent Pagny donne des nouvelles de son état de santé
Un couple en désaccord avec un chien
Saint-Valentin : 22% des Français sont prêts à quitter leur partenaire s’il n’aime pas les animaux, selon un sondage
Capture d'écran TikTok
Elle met sa machine à laver en marche... sans savoir que son chat est à l'intérieur
L'acteur James Van Der Beek décédé à 48 ans
La famille de James Van Der Beek ruinée après sa mort, sa veuve lance une cagnotte qui a déjà récolté 1 million de dollars