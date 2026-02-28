Elle invite les passants à venir voir sa chienne malade pour son dernier jour

Gracie, une chienne adorable en fin de vie, a passé sa dernière journée entourée d’amour, de fleurs et de burgers.

Faire ses adieux à son animal de compagnie est un moment déchirant. Kathleen Ives, une Américaine, en sait quelque chose.

Récemment, cette habitante de Los Angeles a perdu sa chienne bien-aimée, Gracie. Avant que celle-ci ne quitte ce monde, elle a voulu lui offrir la plus belle des journée.

Une sortie au cours de laquelle la boule de poils, gravement malade, était entourée de ce qu’elle aimait le plus : des gens, des animaux et plein de friandises.

Crédit Photo : capture d'écran TikTok / Kathleen Ives

Une journée parfaite

Dans une vidéo touchante partagée en ligne, on voit Gracie traverser son quartier dans une brouette, confortablement installée, tandis qu’une pancarte indique : « La meilleure dernière journée de Gracie - Merci de me caresser ».

@kathleenives_ We are overwhelmed by the immense outpouring of love for Gracie in these last couple of days, thank you SO much for sharing her heart and joy. We miss her so much, but all the comments and messages have been healing our hearts. ♬ sonido original - Val Becerril

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les passants ont volontiers joué le jeu. Tout au long de la promenade sur Sunset Boulevard, des inconnues se sont agenouillés pour lui gratter les oreilles, la câliner et partager des instants de tendresse.

La suite après cette vidéo

Certains habitants du quartier ont même apporté des cadeaux : un bouquet de fleurs, un burger, une glace et une friandise pour chien. Une avalanche de douceurs qui a sublimé ce dernier au revoir.

Crédit Photo : capture d'écran TikTok /Kathleen Ives

Un hommage bouleversant

La propriétaire de Gracie a souhaité organiser cet événement spécial après avoir appris que sa chienne était atteinte d’un cancer en phase terminale.

Pour que sa dernière journée soit pleine de réconfort et de partage, elle a invité le public à se joindre à elle pour lui rendre un ultime hommage.

Crédit Photo : capture d'écran TikTok /Kathleen Ives

À sa plus grande surprise, la réponse a largement dépassé toutes ses attentes.

« L’élan incroyable d’amour, de guérison, de joie et d’émotion que nous avons reçu ces derniers jours m’a profondément bouleversée », a confié Kathleen Ives dans une vidéo TikTok publiée après le décès de sa compagne à quatre pattes.

Pour la jeune femme, cette journée reflétait parfaitement l’esprit que sa chienne incarnait depuis toujours.