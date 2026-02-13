Elle met sa machine à laver en marche... sans savoir que son chat est à l'intérieur

En début de semaine, une utilisatrice TikTok a raconté la mésaventure terrifiante qui lui est arrivée alors qu’elle faisait sa lessive.

Une scène cauchemardesque.

Dans une publication partagée sur TikTok, l’utilisatrice Lexi Carper raconte avoir découvert par hasard l’endroit improbable où son chat aimait faire la sieste, alors qu’elle le tenait trempé dans ses bras.

Elle entend des cris horribles provenant de la machine à laver

Sur ces images, la jeune femme explique avoir lancé une machine à laver, loin de se douter de ce qui allait se produire ensuite.

« Donc je m’approche, je mets la lessive, je démarre la machine, je ferme la porte et je m’éloigne… puis, 30 ou 40 secondes plus tard, j’entends les hurlements, les miaulements et les cris les plus intenses que j’aie jamais entendus venant de mon chat », se souvient la propriétaire.

Elle ajoute :

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok / Lexi Carper

La réaction de Lexi a été immédiate : elle a couru vers la machine, appuyé sur le bouton d’arrêt et attendu que l’eau se vide avant d’ouvrir la porte. Elle a alors trouvé sa boule de poils à l’intérieur.

« Quand je l’ai sortie, elle était terrorisée (…) Je l’ai enveloppée dans une petite serviette. Je m’en veux tellement (…) Je viens littéralement de faire passer mon chat à la machine à laver », poursuit Lexi.

Plus de peur que de mal

Depuis sa publication, la vidéo est devenue virale, cumulant plus de 7,6 millions de vues et 6 000 commentaires.

Dans la section commentaires, des internautes s’inquiètent pour l’état de santé du matou.

Une personne a écrit :

« S’il te plaît, emmène-le chez le vétérinaire. Il pourrait avoir des blessures internes ».

Une autre a commenté :

« Il ne dormira plus jamais là-dedans ».

Une troisième a indiqué :

« Ça a dû être tellement effrayant pour vous deux !!! »

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok /Lexi Carper

Finalement, Lexi a publié une nouvelle vidéo confirmant qu’elle avait emmené son compagnon à quatre pattes chez le vétérinaire. Sur place, le docteur pour animaux a écouté ses poumons, effectué des radiographies et examiné ses yeux, ses oreilles et sa bouche. Selon sa maîtresse, le félin présentait seulement une légère égratignure derrière l’oreille.

Depuis cette mésaventure, Lexi a retenu la leçon : elle vérifiera toujours sa machine pour éviter toute mauvaise surprise.