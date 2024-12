Star du film “Crocodile Dundee”, le légendaire crocodile Burt décède à plus de 90 ans

Devenu célèbre en 1986 pour sa participation au film “Crocodile Dundee”, le crocodile Burt s’est éteint ce lundi 23 décembre comme l’a annoncé le zoo australien où le reptile coulait des jours paisibles.

Au zoo de Crocosaurus Cove, situé à Darwin en Australie, le moment est opportun pour lâcher des larmes de crocodiles. Le plus emblématique de leur résident vient de rendre son dernier souffle "paisiblement", comme l’a annoncé le zoo sur Instagram. Nommé Burt, le crocodile s’était fait connaître en 1986 pour sa participation du film Crocodile Dundee, qui a marqué toute une génération de cinéphiles.

Depuis 2008, Burt coulait vraisemblablement des jours paisibles au sein du zoo australien qui qualifié un spécimen “vraiment unique”.

“Ça n’était pas seulement un crocodile, c’était une force de la nature qui incarnait la puissance et de la majesté de ces incroyables créatures”.

Crédit photo : Instagram /Crocosaurus Cove

Selon le zoo, le reptile avait “plus de 90 ans”. Une estimation imprécise expliquée par le fait que Burt n’est pas né en captivité. En effet, il a été capturé au début des années 1980 alors qu’il sévissait et créait des problèmes dans la Reynolds River, en Australie. Emmené dans une ferme aux crocodiles, le crocodile a alors été nommé Burt en hommage à la rivière et à l’acteur Burt Reynolds.

Crédit photo : Instagram / Crocosaurus Cove

Un célibataire au caractère difficile

C’est dans cette ferme qu’il est repéré par l’équipe du film de “Crocodile Dundee”. Burt impressionnait par ses mensurations, mesurant 5 mètres et pesant plus de 700 kilos. Dans le film, il apparaît dans une scène où il attaque le personnage joué par Linda Kozlowski et attrape la gourde qu’elle porte au cou avec sa gueule.

Pour le zoo, son rôle avait contribué, à l’époque, à “promouvoir la beauté naturelle et l’impressionnante vie sauvage que l’on trouve en Australie”. Côté coeur, le crocodile était un célibataire confirmé selon le zoo :

“Il avait une personnalité parfois difficile, mais c’est aussi ce qui l’avait rendu célèbre et lui avait valu d’être aimé par ceux qui ont travaillé avec lui et par les milliers de personnes qui lui ont rendu visite au fil des années”

Crédit photo : Paramount Pictures

Cette expérience dans le cinéma n’a pas été sans lendemain puisque Burt a également été utilisé pour créer un crocodile numérique pour les besoins du film “Rogue”, sorti en 2020. Lors de son séjour au zoo de Crocosaurus Cove, le reptile a aussi été utilisé pour prédire des résultats d’élections ou de rencontres sportives, sans grande réussite.