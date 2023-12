Dans une semaine, ces 2 adorables chiens seront euthanasiés car leur race deviendra interdite

Alors qu’il sera bientôt illégal de posséder un American Bully XL au Royaume-Uni, un refuge animalier recherche désespérément des personnes aimantes pour adopter deux chiens de cette race.

Vous l’ignorez peut-être, mais le gouvernement anglais a décidé d'interdire l'American Bull XL, une race de chien issue du croisement entre un American Staffordshire Terrier et un American Pit Bull Terrier.

Cette interdiction fait suite à une série d’incidents graves et d’attaques mortelles. Selon les règles présentées par le ministère de l’Environnement, il sera illégal dès le 1er janvier de vendre, adopter ou abandonner un American Bully XL. À partir du 1er février, il sera également illégal d’en posséder un, à moins d’obtenir une exemption. Dans ce cas, les animaux devront être stérilisés, maintenus en laisse et muselés en public.

Crédit Photo : iStock

Faute d'une telle autorisation, les propriétaires devront faire euthanasier leur chien par un vétérinaire, au risque de s'exposer à une amende et une saisie de l’animal. La mise en place de cette loi fait vivre un véritable cauchemar aux refuges animaliers du pays.

C’est notamment le cas du Manchester and Cheshire Home. En effet, l’association recherche désespérément des familles d’adoption pour Roxy et Roy, deux chiens de race American Bully XL. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’étau se resserre autour de l’organisation, qui n’a plus beaucoup de temps pour les sauver.

«Nous courons contre le temps, mais il nous reste une semaine avant le 31 et nous essayons de faire tout notre possible pour trouver un foyer à Roy et Roxy parce que chaque petit geste compte», explique Anthony Bilson, le porte-parole de l’association, dans les colonnes du Manchester Evening News.

Roy cherche un nouveau toit. Crédit Photo : Manchester and Cheshire Home

L’association se démène pour trouver une solution

Roy, trois ans, et Roxy, six ans, sont les derniers chiens XL Bully à avoir été pris en charge par le Manchester and Cheshire Dogs Home : «Nous sommes bouleversés et très inquiets de voir certains de ces chiens, qui sont vraiment gentils et doux, finir comme des animaux errants», confie le représentant.

Selon ses dires, Roxy est une chienne adorable et bien dressée. De son côté, Roy est un toutou qui déborde d’énergie. Il connaît les ordres de base et apprécie les longues promenades et les biscuits. Aujourd’hui, les bénévoles font tout leur possible pour leur trouver un nouveau foyer.

Roxy. Crédit Photo : Manchester and Cheshire Home

La décision du gouvernement ne passe pas auprès des défenseurs des animaux et des vétérinaires. Si ces derniers reconnaissent la dangerosité de ces molosses, ils estiment que les comportements agressifs s’expliquent par un mauvais dressage ou le comportement des maîtres.