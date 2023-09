Au Royaume-Uni, une femme qui possède un American Bully gigantesque se bat pour balayer les préjugés sur cette race de chiens jugée agressive et dangereuse.

Ellee Keegan, une Britannique âgée de 26 ans, est l’heureuse propriétaire de Costa, un American Bully qui possède des mensurations gargantuesques. Depuis que le toutou partage sa vie, la jeune femme se bat pour mettre fin aux préjugés sur cette race de chiens jugée dangereuse.

Crédit Photo : Kennedy News/@EllandCosta

Pour ce faire, celle qui travaille dans le bâtiment explique qu’elle laisse les enfants le caresser dans la rue. Elle affirme également que Costa est un «chien aimant» et «digne de confiance».

Toujours selon ses dires, le molosse n’a jamais attaqué personne. En revanche, il s’est déjà fait agresser par d’autres chiens à plusieurs reprises :

«Il a été attaqué par de nombreux chiens lors de ses promenades. Récemment, il a été gravement attaqué par un labrador (…) Il n'a jamais riposté et venait se cacher derrière mes jambes en pleurant», a indiqué la jeune femme au Manchester Evening News.

Dans son interview, la propriétaire de l'animal explique que les chiens peuvent devenir violents s’ils ne sont pas éduqués correctement : «Tous les chiens ont en eux la capacité d'être agressifs. Regardez les bergers allemands qui sont des chiens policiers (…)».

Un chien adorable qui adore les enfants

De son côté, Costa a suivi des cours avec un éducateur canin pendant sept mois. À l’époque, le canidé était en pleine «crise d’adolescence», une période au cours de laquelle les chiens deviennent plus craintifs et difficiles.

«Je suis donc allée voir un spécialiste (…) Je pense que tout le monde devrait passer par là avec son chien», a expliqué Ellee. «C'est une question de contrôle et de formation. J'ai suivi des heures et des heures de formation avec Costa et maintenant il m'écoute et me respecte».

Aujourd’hui, Costa est un chien équilibré et affectueux : «Je lui fais confiance 99,9 % du temps, mais il y a toujours une petite chance qu'il attaque quelqu'un, même s’il ne l'a jamais fait», a confié Ellee.

Cette dernière préfère toutefois promener son chien en laisse pour le protéger des autres chiens. À la maison, le gentil géant fait preuve de tendresse envers sa maîtresse.

C’est pour cette raison que la jeune femme laisse les enfants caresser son chien dans la rue pour prouver que Costa est un animal gentil et doux.

