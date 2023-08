Une chienne âgée de 14 ans parcourt 163 km en une nuit pour rejoindre ses maîtres

Alors que ses maîtres sont partis en vacances sans elle, la chienne Lucky n’a pas hésité à les rejoindre en parcourant 163 km en une nuit. Un exploit pour cette chienne âgée de 14 ans.

Lucky est un Border Terrier âgé de 14 ans qui vit chez ses propriétaires à Berne, en Suisse. Récemment, ces derniers ont décidé de partir en vacances en Allemagne et ont laissé leur chienne chez des amis pendant leur absence. Cependant, Lucky ne semble pas avoir supporté l’idée d’être loin de ses maîtres.

La chienne s’est échappée de la maison où elle se trouvait dans le but de rejoindre ses propriétaires. Elle a couru en direction de l’ouest pour les retrouver.

Une chienne parcourt 163 km

Au total, Lucky a parcouru 163 kilomètres en une nuit pour retrouver ses maîtres. Elle a finalement été retrouvée par la police à la périphérie de Genève. Les policiers ont reçu un appel pour leur signaler la présence d’un chien errant seul sur une route. Après avoir scanné la puce d’identification de l’animal, les forces de l’ordre ont appris qu’il s’agissait de Lucky.

Évidemment, la chienne semblait fatiguée après un tel périple et pour cause : la distance qu’elle a parcouru correspond à un trajet de deux heures et demie en voiture. Un exploit pour cette chienne qui n’est pas toute jeune et qui prouve l’endurance des Border Terrier.