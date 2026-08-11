Une femme de 69 ans arrêtée après avoir poignardé et fouetté un cheval devant un enfant 

En Floride, la propriétaire d’un centre équestre est soupçonnée d’avoir poignardé et fouetté un cheval devant un enfant.

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Shirley Zimmerley

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, Shirley Zimmerley, une Américaine de 69 ans, a été arrêtée le lundi 10 août pour des faits glaçants.

Propriétaire de Florida Horseback Trail Rides, un centre équestre situé à Cocoa, en Floride, elle est accusée d’avoir « poignardé un cheval à plusieurs reprises » avant de le fouetter, devant un enfant qui suivait une thérapie, a indiqué le bureau du shérif du comté de Brevard.

La propriétaire d’un centre équestre est accusée d’avoir poignardé un cheval

Selon le magazine People, c’est le bambin qui a alerté ses parents après avoir assisté à cette scène, le 26 juillet dernier. Le couple a alors contacté le bureau du shérif.

Quinze jours plus tard, Shirley Zimmerley a été inculpée de trois faits de maltraitance animale : l’un qualifié de crime et les deux autres de délits, selon le mandat d’arrêt consulté par nos confrères.

Crédit Photo : Brevard County Sheriff's office

« Elle a poignardé ce foutu cheval avec un couteau, puis elle s’est mise à le fouetter parce qu’elle était frustrée de son comportement », a déclaré le shérif Wayne Ivey.

Selon lui, l’animal souffrait également de malnutrition sévère.

« Lorsque notre équipe est arrivée, elle a non seulement constaté que le cheval avait été poignardé à plusieurs reprises, mais aussi que son état corporel était évalué à trois sur neuf », a-t-il ajouté.

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« C’est complètement insensé »

Toujours selon le shérif, la mise en cause a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés. La sexagénaire a affirmé que les blessures causées par les coups de couteau étaient en réalité des griffures de chat.

À leur arrivée, les agents ont découvert d’autres chevaux présentant des plaies ouvertes et ont dressé « plusieurs contraventions » à l’encontre de la suspecte.

Trois chevaux dans un préCrédit Photo : iStock

Mais ce n’est pas tout. Ils ont aussi imposé des soins vétérinaires pour l’ensemble des animaux.

« Ce n’est pas seulement inacceptable, c’est complètement insensé », a conclu le shérif Wayne Ivey.

Shirley Zimmerley a été conduite à la prison du comté de Brevard, où elle est toujours en détention. Le montant de sa caution a été fixé à 12 000 dollars, soit environ 10 400 euros.

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Cheval Maltraitance animale

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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