Les chevaux sentent quand vous avez peur, selon une étude française

Les chevaux sont des animaux sensibles et empathiques. Selon une récente étude française, ils arrivent à percevoir notre peur.

C’est une question que de nombreux amoureux des animaux se posent : ces derniers ressentent-ils des émotions ? Si l’on se demande encore si les animaux peuvent pleurer, il a été démontré que les chiens vivent une forme de deuil lorsqu’un autre chien du foyer décède. Mais qu’en est-il des chevaux ? Ces animaux sont des êtres sensibles et empathiques capables de ressentir nos émotions.

Selon une récente étude française, dont les résultats ont été publiés dans PLOS Biology, ils pourraient ressentir notre peur, ce qui aurait une influence dans leur comportement.

“La première fois que j’ai mis le pied dans une écurie, on m’a dit : “Attention, n’aie pas peur, les chevaux sentent ta peur.” Mais est-ce au sens figuré ou au sens propre ? Il semble que ce soit au sens propre. On sait qu’ils arrivent à décrypter nos expressions faciales, à reconnaître si on est triste, joyeux ou en colère. Ils sont aussi très doués pour reconnaître nos voix”, a indiqué Léa Lansade, directrice de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et principale autrice de l’étude, à Konbini.

Les comportements des chevaux analysés

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont commencé par récolter des odeurs liées à la peur et à la joie chez 30 personnes, en leur faisant regarder des extraits de films d’horreur ou de comédies avec des tampons glissés sous les aisselles.

Une série de tests a ensuite été réalisée sur 43 juments de race Welsh. Les chevaux ont été équipés de muselières imprégnées des différentes odeurs, et leurs réactions ont été analysées. Les juments ont été placées dans différentes circonstances : en interaction avec un humain, face à un parapluie s’ouvrant soudainement devant elles, et à côté d’un objet inconnu dans leur box.

Les chevaux ressentent la peur

D’après l’expérience, il a été démontré que les chevaux qui sentaient l’odeur de la peur reconnaissaient ce sentiment et se montraient eux aussi plus inquiets. Ils touchaient moins l’humain en face d’eux, sursautaient plus fortement lors de l’ouverture du parapluie et fixaient davantage l’objet inconnu dans leur box.

“L’odeur de peur chez l’humain met les chevaux dans un état d’alerte, de vigilance. Il y a vraiment une contagion émotionnelle. On ne sait pas si c’est acquis par apprentissage après avoir vu des personnes effrayées ou si c’est un comportement inné”, a indiqué Léa Lansade à France Info.

Il a également été démontré que les chiens sont capables de détecter les différentes émotions humaines. Une expérience similaire a été réalisée sur les moutons mais pour le moment, ces animaux ne parviendraient pas à ressentir la peur chez l’humain.