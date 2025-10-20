Cette Belge veut euthanasier sa chienne avant d'avoir recours au suicide assisté et fait polémique

En Belgique, une femme qui va bientôt avoir recours au suicide assisté souhaite faire euthanasier sa chienne avant de mettre fin à ses jours.

Une décision qui fait débat.

Souffrant de troubles psychologiques, une Belge a décidé d’avoir recours au suicide assisté - pratique légale dans le pays - pour mettre un terme à son calvaire, rapporte Le Parisien.

Alors qu’elle était hospitalisée, la principale concernée avait confié sa chienne Zenia à l’association People4Animals. Aujourd’hui, la propriétaire de l’animal - un bouvier bernois de six ans - souhaite le récupérer.

De son côté, l’organisation flamande refuse de lui rendre la boule de poils. La raison ? La femme a l’intention d’euthanasier son chien avant de mettre fin à ses jours.

« Elle n’a pas voix au chapitre »

Face à cette situation, People4Animals va se battre pour sauver la vie de sa pensionnaire, avec qui elle a tissé des liens.

« La femme en question m’a informée, ainsi que plusieurs autres personnes, de son intention de se suicider. Elle veut emmener Zenia avec elle car, dit-elle, sa chienne serait malheureuse autrement », explique Elke D’Hollander, directrice de People4Animals, au média flamand HLN.

Elle ajoute :

« Zenia ne peut pas décider seule. Elle n’a pas voix au chapitre. C’est pourquoi nous parlons en son nom ».

Crédit Photo : DVEG / RV

Cette dernière a ouvert une cagnotte visant à financer les frais de justice, précisent nos confrères. À noter que les services flamands de protection animale ont été alertés. Le sort de Zenia sera connu ce lundi 20 octobre au tribunal.

Cette affaire rappelle celle du chien d’Alain Delon. L’acteur, décédé en août 2024, souhaitait que son berger malinois âgé de dix ans, soit euthanasié au moment de sa disparition. Celui-ci a finalement échappé à la mort. Un véritable soulagement pour la SPA et la Fondation Brigitte Bardot.