Un enfant de 4 ans mordu au visage par le husky des voisins

En début de semaine, un enfant de quatre ans a été mordu au visage par le chien des voisins. Une enquête a été ouverte.

Les faits sont produits lundi 25 août après-midi sur la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet (Drôme), rapporte Le Dauphiné Libéré.

Que s’est-il passé ? Un petit garçon de quatre était en train de jouer avec le husky des voisins devant son domicile lorsque l’incident s’est produit.

C’est dans ce contexte que l’enfant a été mordu au visage par le chien, détaille le quotidien régional.

Une enquête ouverte

Alertés, les secours se sont rendus sur place. Fort heureusement, la victime présentait des blessures légères. Celle-ci a été transportée à l’hôpital où elle a reçu les soins nécessaires.

À la suite de cet événement, une enquête a été ouverte pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé. La morsure a été déclarée à la mairie. Par conséquent, l’animal mordeur va faire l’objet d’un suivi vétérinaire.

« Tout animal domestique mordeur d'une personne, qu'il soit vacciné ou non contre la rage, doit être placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, pendant une période de quinze jours », explique Service-Public.fr.

L’analyse comportementale est censée évaluer la dangerosité du chien. Lorsque le spécimen présente un danger grave, il peut se faire euthanasier.

Début août 2025, un enfant de 9 ans a été mortellement mordu par le rottweiler de son père à Pithiviers (Loiret). Le chien en question a été euthanasié au lendemain de l’attaque.

En Angleterre, un bébé de sept mois a tragiquement perdu la vie après avoir été mordu à la tête par le chien de ses parents. Le drame s’est déroulé en juin 2024 dans une propriété de Coventry. Cette fois encore, le quadrupède responsable de l’attaque a fait l’objet d’une euthanasie.