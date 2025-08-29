Un enfant de 4 ans mordu au visage par le husky des voisins

Un enfant qui joue avec un chien de race husky

En début de semaine, un enfant de quatre ans a été mordu au visage par le chien des voisins. Une enquête a été ouverte.

Les faits sont produits lundi 25 août après-midi sur la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet (Drôme), rapporte Le Dauphiné Libéré.

Que s’est-il passé ? Un petit garçon de quatre était en train de jouer avec le husky des voisins devant son domicile lorsque l’incident s’est produit.

C’est dans ce contexte que l’enfant a été mordu au visage par le chien, détaille le quotidien régional.

Un enfant qui tient par le cou un huskyCrédit Photo : iStock

Une enquête ouverte

Alertés, les secours se sont rendus sur place. Fort heureusement, la victime présentait des blessures légères. Celle-ci a été transportée à l’hôpital où elle a reçu les soins nécessaires.

À la suite de cet événement, une enquête a été ouverte pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé. La morsure a été déclarée à la mairie. Par conséquent, l’animal mordeur va faire l’objet d’un suivi vétérinaire.

« Tout animal domestique mordeur d'une personne, qu'il soit vacciné ou non contre la rage, doit être placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire, pendant une période de quinze jours », explique Service-Public.fr.

Un husky qui court dans un jardinCrédit Photo : iStock

L’analyse comportementale est censée évaluer la dangerosité du chien. Lorsque le spécimen présente un danger grave, il peut se faire euthanasier. 

Début août 2025, un enfant de 9 ans a été mortellement mordu par le rottweiler de son père à Pithiviers (Loiret). Le chien en question a été euthanasié au lendemain de l’attaque.

Un chien mordeurCrédit Photo : iStock

En Angleterre, un bébé de sept mois a tragiquement perdu la vie après avoir été mordu à la tête par le chien de ses parents. Le drame s’est déroulé en juin 2024 dans une propriété de Coventry. Cette fois encore, le quadrupède responsable de l’attaque a fait l’objet d’une euthanasie.

Source : Le Dauphiné libéré
