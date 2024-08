Une nouvelle espèce de crocodylomorphe découverte en Allemagne

En Allemagne, une nouvelle espèce de crocodylomorphe datant du Crétacé inférieur a été découverte, offrant un aperçu de la vie marine préhistorique.

Ce reptile marin, faisant partie de la famille des Metriorhynchidae, a été nommé Enalioetes schroederi. C’est l'architecte allemand D. Hapke qui a fait cette étonnante découverte dans une carrière de Sachsenhagen, près de Hanovre, il y a plus de cent ans. Sa découverte était un crâne tridimensionnel extrêmement bien conservé.

Grâce aux nouvelles technologies nées ces derniers années, des scientifiques ont pu étudier en détail l’anatomie interne de ce crocodylomorphe. Ils ont su reconstituer des cavités internes et des structures auditives internes, fournissant de précieuses informations sur son anatomie et son comportement.

Crédit photo : Joschua Knüppe

La créature se distingue notamment par ses caractéristiques physiques adaptées à un mode de vie marine. La famille dont il fait partie avait effectivement des adaptations spécifiques telles que des nageoires, une nageoire caudale et une peau lisse sans écailles. Des caractéristiques qui le différencient des crocodiles modernes qui possèdent une peau écailleuse et une armure osseuse.

Une espèce très distincte des crocodiles modernes

Ce qui a surtout étonné les chercheurs, c’est la taille de ses yeux bien plus gros que les autres espèces de sa famille. Un aspect qui pourrait signifier que l’animal était doté d’une vision exceptionnelle. Ses oreilles internes, plus compactes, suggèrent une amélioration de l’équilibre et de la coordination en nage rapide.

Crédit photo : iStock

La découverte d’une telle espèce témoigne que les reptiles marins ont su s’adapter aux nombreux changements environnementaux à travers des millénaires. En l’occurrence, la transition vers des formes corporelles adaptées à la vie en mer, comme la perte de l’armure osseuse et le développement de nageoires, illustre leur adaptation parfaite dans un écosystème marin dynamique.

Il faut toutefois préciser que ces crocodylomorphes du groupe des Metriorhynchidae ne sont pas directement liés aux crocodiles marins modernes, même s’ils partagent certaines caractéristiques.