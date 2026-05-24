Un photographe a attendu 4 ans pour prendre ce cliché incroyable et unique d'un coyote

En mars dernier, un photographe a réalisé un rêve de longue date : capturer l’image d’un coyote en plein saut au-dessus de la glace, après quatre années d’attente.

Après des années passées sur le terrain et une patience sans faille, Jamie Ruggles a enfin obtenu le cliché dont il rêvait.

Il y a deux mois, ce photographe canadien spécialisé dans la nature et la faune sauvage a immortalisé un coyote bondissant au-dessus de la glace, rapporte le site spécialisé PetaPixel.

Quatre ans d’attente pour le cliché parfait

Jamie Ruggles a pris ce cliché au mois de mars sur la rive nord du lac Supérieur, dans le nord-ouest de l’Ontario, au Canada.

Cette photographie à couper le souffle montre un coyote bondissant au-dessus d’une bande d’eau au milieu de la glace, avec le Sleeping Giant visible à l’horizon.

Cette formation rocheuse, qui s’avance dans le lac Supérieur, doit son nom à sa silhouette rappelant celle d’un géant allongé.

Crédit Photo : Jamie Ruggles / Instagram

Installé à Thunder Bay, l’artiste raconte s’être trouvé au bon endroit au bon moment lorsqu’il a immortalisé cette scène.

Mais derrière cette image se cachent aussi plusieurs années d’attente et de visites répétées dans des zones fréquentées par les coyotes durant l’hiver, lorsque certaines parties du lac Supérieur restent libres de glace.

« D’une certaine manière, j’ai attendu quatre ans. Je fréquente souvent leurs endroits favoris, comme celui-ci, où ils viennent boire en hiver parce que l’eau n’y gèle pas », confie le photographe à PetaPixel.

Crédit Photo : Jamie Ruggles / Instagram

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« J’ai eu énormément de chance »

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Jamie Ruggles revient sur la genèse de son projet. Il révèle que cette photographie faisait partie de sa vision créative depuis longtemps, nourrie par des années passées sur le terrain à observer la faune sauvage.

Crédit Photo : Jamie Ruggles / Instagram

« J’imaginais cette photo depuis plusieurs années et j’ai finalement eu la chance de pouvoir réellement déclencher mon appareil pour capturer cette scène, au lieu de simplement l’imaginer dans mes rêveries », écrit le photographe dans son message.

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