Un photographe a attendu 4 ans pour prendre ce cliché incroyable et unique d'un coyote

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le coyote photographié par Jamie Ruggles

En mars dernier, un photographe a réalisé un rêve de longue date : capturer l’image d’un coyote en plein saut au-dessus de la glace, après quatre années d’attente.

Après des années passées sur le terrain et une patience sans faille, Jamie Ruggles a enfin obtenu le cliché dont il rêvait.

Il y a deux mois, ce photographe canadien spécialisé dans la nature et la faune sauvage a immortalisé un coyote bondissant au-dessus de la glace, rapporte le site spécialisé PetaPixel.

Quatre ans d’attente pour le cliché parfait

Jamie Ruggles a pris ce cliché au mois de mars sur la rive nord du lac Supérieur, dans le nord-ouest de l’Ontario, au Canada.

Cette photographie à couper le souffle montre un coyote bondissant au-dessus d’une bande d’eau au milieu de la glace, avec le Sleeping Giant visible à l’horizon.

Cette formation rocheuse, qui s’avance dans le lac Supérieur, doit son nom à sa silhouette rappelant celle d’un géant allongé.

Crédit Photo : Jamie Ruggles / Instagram

Installé à Thunder Bay, l’artiste raconte s’être trouvé au bon endroit au bon moment lorsqu’il a immortalisé cette scène.

Mais derrière cette image se cachent aussi plusieurs années d’attente et de visites répétées dans des zones fréquentées par les coyotes durant l’hiver, lorsque certaines parties du lac Supérieur restent libres de glace.

« D’une certaine manière, j’ai attendu quatre ans. Je fréquente souvent leurs endroits favoris, comme celui-ci, où ils viennent boire en hiver parce que l’eau n’y gèle pas », confie le photographe à PetaPixel.

Le Lac SupérieurCrédit Photo : Jamie Ruggles / Instagram

La suite après cette vidéo

« J’ai eu énormément de chance »

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Jamie Ruggles revient sur la genèse de son projet. Il révèle que cette photographie faisait partie de sa vision créative depuis longtemps, nourrie par des années passées sur le terrain à observer la faune sauvage.

Un coyote dans son habitat naturel photographié par Jamie RugglesCrédit Photo : Jamie Ruggles / Instagram

« J’imaginais cette photo depuis plusieurs années et j’ai finalement eu la chance de pouvoir réellement déclencher mon appareil pour capturer cette scène, au lieu de simplement l’imaginer dans mes rêveries », écrit le photographe dans son message.

Avant d’ajouter :

« Je me souviens qu’un éditeur de National Geographic m’avait dit, il y a quelques années, qu’il fallait ‘’simplement passer du temps sur le terrain’' et faire preuve d’une grande patience pour réussir en photographie animalière. Cette photo est le résultat de ce qui peut arriver lorsqu’on se trouve au bon endroit au bon moment. J’ai eu énormément de chance ! ».

Canada
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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