Une vache donne naissance à des quadruplés, un phénomène très rare qui n'arrive qu'une fois sur 11 millions

Au Pays de Galles, un éleveur a assisté à une mise bas pas comme les autres : l’une de ses vaches a donné naissance à des quadruplés. Les quatre veaux et la mère sont tous en bonne santé.

Dans un élevage de Wernllwyd, dans le comté de Powys au Pays de Galles, une naissance exceptionnelle a récemment eu lieu. Dans cette ferme, une vache attendait des petits et au départ, Matthew Hicks, le responsable de la reproduction, pensait qu’il s’agissait de jumeaux. Cependant, les nouveau-nés ont été bien plus nombreux puisque la vache a donné naissance à des quadruplés : un mâle et trois femelles.

Crédit photo : iStock

Cette naissance n’est pas une première mondiale puisque des vaches ont déjà eu des quadruplés en Irlande et au Canada. En février dernier, dans le Doubs, une vache française a donné naissance à des triplés. Même chose en août 2023, dans une ferme du Nord, lorsqu'une vache a donné la vie à trois veaux en bonne santé. Cependant, ce phénomène reste extrêmement rare. Selon des chiffres du Parisien, on estime qu’il y a 1 chance sur 700 000 pour qu’une vache donne naissance à des quadruplés, et 1 chance sur 11 millions pour que les quatre veaux survivent à la naissance.

“Quand tout cela est arrivé, je me suis demandé ce qui se passait. C’est du jamais-vu ! J’étais allé au pub et il m’arrive souvent de rentrer à la maison en voyant double mais ce soir-là, je n’avais clairement pas assez bu ! C’est une expérience qui n’arrive qu’une fois dans une carrière, et probablement dans une vie”, a déclaré Matthew Hicks à la BBC.

Crédit photo : iStock

Quatre veaux en bonne santé

Si les quatre veaux vont tous bien aujourd’hui, c’est en partie grâce à la vigilance de Matthew. Contrairement aux autres nouveau-nés, ceux-là ont eu besoin “d’un peu plus de soins”. En effet, ils ont été nourris quatre fois par jour pour qu’ils aient assez de force.

“Il est de loin préférable de nourrir les veaux et de veiller à ce qu’ils reçoivent le colostrum - qui est le premier lait contenant tous les anticorps - pour garantir que le veau continuera à vivre une vie heureuse et saine. Ils sont dans un groupe avec le reste des veaux maintenant et ils se portent vraiment très bien”, a affirmé Matthew Hicks.

De son côté, la mère des quatre petits est également en bonne santé. Pour le moment, seuls des numéros ont été attribués aux veaux, mais ces derniers devraient bientôt avoir des noms.