Hawaï : un touriste attrape une tortue marine et prend la pose en lui tirant les nageoires, la vidéo scandalise les habitants

En vacances à Hawaï, un touriste n’a pas hésité à malmener une tortue marine pour prendre une photo. Un geste qui a provoqué la colère des habitants.

Certains touristes sont prêts à tout pour un selfie, y compris à détériorer la faune sauvage. C’est ce qu’il s’est passé vendredi 31 octobre 2025 sur une plage de l’île hawaïenne d’Oahu, rapporte People.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un homme attraper une tortue marine afin de la sortir de l’eau. Dans la foulée, il manipule le reptile pour le mettre « debout ».

Comme vous pouvez le voir, il lui tient ensuite les nageoires et prend la pose pour une photo. Une fois le cliché capturé, le vacancier laisse tomber l’animal sur le sable et tapote sa carapace à plusieurs reprises avant de s’éloigner.

Une espèce protégée

En légende du post, l’auteur de la vidéo, connu sous le pseudonyme de @itsbleuworld sur TikTok, critique le geste du touriste :

« N’oubliez pas : il est strictement interdit de toucher les tortues marines à Hawaï, qu’elles soient vivantes ou mortes. Ce sont des animaux protégés. Vous devez rester à au moins trois mètres d’elles et éviter de les prendre en photo de près ou d’interagir avec elles (…) Ce n’est pas acceptable », a-t-il écrit.

Crédit Photo : @itsbleuworld / Tiktok

Les images montrant le touriste malmener la tortue ont suscité la colère de la population locale. Cette action irresponsable a aussi fait réagir les autorités locales.

« Notre loi prévoit que toute personne reconnue coupable d’un tel acte commet une infraction mineure », a déclaré Jason Redulla, chef du service chargé de l’application des lois au Département des terres et des ressources naturelles d’Hawaï, à Hawaii News Now.

Avant d’ajouter :

« Cela signifie une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et une amande d’au moins 250 dollars (environ 215 euros) pour une première infraction ».

Crédit Photo : @itsbleuworld / Tiktok

« Ça suffit »

Le spécialiste dénonce les comportements irrespectueux des touristes envers les animaux évoluant sur l’archipel.

« Ça suffit ! Respectez notre faune sauvage comme vous respectez celle de votre pays d’origine. Beaucoup de gens arrivent à Hawaï sans se soucier des conséquences de leurs actes ».

De son côté, Melina Clark, une militante pour la vie marine, pointe du doigt le caractère « répugnant » des agissements de l’homme.

Crédit Photo : iStock

« Mon cœur s'est arrêté… c'était troublant (…) Ces tortues sont ici depuis des millions d’années. Plus les gens resteront indifférents et n'apprendront pas aux autres à quel point elles sont importantes pour les îles, plus les dégâts seront importants », a-t-elle expliqué au média.

À noter que les autorités recherchent actuellement le suspect.