Elle découvre une rare tortue à quatre yeux dans son jardin, sa réaction est exemplaire

Direction le Vietnam, où une habitante de la commune de Binh Dien a fait une découverte insolite dans son jardin, le dimanche 14 juin 2026.

Récemment, les autorités vietnamiennes ont été alertées à propos de deux rares tortues protégées. À chaque fois, les animaux ont été remis volontairement aux services compétents, rapporte le magazine People.

Une tortue à quatre yeux rare observée dans un jardin privé

Le dimanche 14 juin 2026, Phan Thi Hong Van, une habitante de la commune de Binh Dien, dans la région de Hué, a aperçu une tortue inhabituelle qui s’était aventurée dans son jardin.

En l’examinant de plus près, elle a réalisé qu’il ne s’agissait pas d’un reptile ordinaire. Elle a alors capturé l’animal en toute sécurité avant de contacter les gardes forestiers pour obtenir de l’aide.

À leur arrivée, les spécialistes ont identifié le visiteur inattendu comme une tortue à quatre yeux (Sacalia quadriocellata), pesant moins de 500 grammes.

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Cet herbivore doit son nom à ses quatre taches jaunes situées à l’arrière de sa tête, qui ressemblent à des yeux. Il s’agit d’une espèce protégée par la loi au Vietnam, car elle est menacée d’extinction.

Le spécimen retrouvé dans le jardin a ensuite été relâché dans la forêt, son habitat naturel.

Une espèce menacée par le commerce illégal

La tortue à quatre yeux est considérée comme l’un des reptiles les plus remarquables visuellement d’Asie du Sud-Est en raison de ses caractéristiques si particulières.

Cependant, cette espèce est aussi l’une des plus vulnérables. Selon les organismes de conservation, sa population continue de diminuer à cause du commerce illégal d’animaux exotiques.

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Cette tortue vit principalement dans des ruisseaux, des petits cours d’eau et des mares situés dans des régions montagneuses et boisées de la Chine, du Laos et du Vietnam.

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Une deuxième tortue en voie d’extinction découverte

Au cours de la même semaine, des agents de protection de la région ont également récupéré un autre chélonien très rare.

Une tortue-boîte à front jaune (Cuora galbinifrons), espèce classée parmi les plus menacées au monde, a élu domicile dans le jardin de Dao Van An, dans le quartier de Kim Long, à Hué.

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Le propriétaire des lieux a lui aussi contacté les autorités pour signaler cette découverte. Cette fois, l’animal sera pris en charge dans le cadre d’un programme de conservation afin de contribuer à la préservation de cette espèce rare et protégée.

« Ces deux découvertes, survenues à quelques jours d’intervalle dans la région de Hué, illustrent l’importance de la vigilance des habitants dans la protection de la biodiversité locale », soulignent nos confrères.

Grâce à leur réaction rapide, les deux habitants ont permis de sauver deux tortues en voie d’extinction.