Bangkok : une femme de 19 ans arrêtée à l'aéroport alors qu'elle transportait... 30 tortues attachées sur son corps

Une jeune voyageuse a caché des tortues sous ses vêtements en espérant passer les contrôles de sécurité de l’aéroport de Bangkok.

À l’aéroport, les douaniers repèrent une femme au comportement suspect

Elle pensait sans doute passer les portiques de sécurité sans encombre. Mardi 28 avril, une jeune femme de 19 ans s’est rendue tôt à l’aéroport de Bankgok, en Thaïlande, direction Taipei. Du moins, c’est ce qui était prévu.

Au moment de franchir les portiques, les autorités thaïlandaises ont noté un comportement étrange chez la jeune voyageuse, a raconté le département thaïlandais de la conservation de la faune dans un communiqué. Elles ont alors procédé à une fouille dans le terminal de l'aéroport et c’est là qu’elles ont découvert 30 tortues cachées sur la voyageuse.

30 tortues collées avec du ruban adhésif et attachées sur le corps

Crédit photo : Bach Huy Hoang/ iStock

D’après les autorités thaïlandaises, il s’agissait de tortues étoilées originaires d’Inde. Ces dernières sont des espèces protégées et font partie de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

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Quand les autorités ont procédé à la fouille, elles ont découvert que 29 d’entre elles étaient toujours vivantes tandis qu’une était morte.

« La suspecte avait utilisé du ruban adhésif pour immobiliser les animaux, les avait placés dans des sacs en tissu et les avait attachés à son corps pour échapper à la détection », ont expliqué les douaniers.

Crédit photo : Anantha Jois/ iStock

Ces tortues étoilées d'Inde peuvent se revendre à prix d’or sur le marché noir asiatique. Elles sont très recherchées comme « animaux de compagnie exotiques », ajoute l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L’ensemble des tortues saisies aurait une valeur de 9000 euros, selon les estimations des autorités.

La jeune femme a été arrêtée pour transport illégal d'animaux et fraude douanière. Une enquête vient de s’ouvrir afin de déterminer si la voyageuse faisait partie d’un réseau de contrebande alors que la Thaïlande est un endroit stratégique pour le trafic d’animaux.