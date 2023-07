Vacances : laisser son animal de compagnie seul à la maison, quels risques ?

Quand vient l’heure des vacances, le sort d’un animal de compagnie laissé seul à la maison est incertain, même si vous prenez vos dispositions. Si la pratique est légale, elle s’accompagne de plusieurs dangers pour votre fidèle compagnon.

Crédit photo : iStock

La période estivale est attendue par beaucoup, sauf pour les refuges animaliers qui déplorent une malheureuse hausse des abandons. Pour celles et ceux qui n’oseraient jamais en arriver là, l’heure du choix arrive lorsqu’il s’agit de partir en vacances.

Doit-on prendre son animal de compagnie avec soi ou le laisser à la maison, aux bons soins de quelqu’un de confiance qui viendra lui rendre visite de temps en temps ? Hélas, parfois il arrive que l’amener avec soi peut s’avérer compliqué, si on prend un avion par exemple.

Cependant, s’il n’est pas interdit de laisser son chien ou son chat seul, cela reste fortement déconseillé. Même pour un chat qui est pourtant reconnu pour son indépendance.

En revanche, ce qui est interdit par la loi, et puni d’une amende de 150 euros, c’est de laisser son chien ou son chat errant dans les rues.

Crédit photo : iStock

Quelles conditions pour laisser son animal seul chez vous ?

Dans son essence sur la question sur les conditions de vie animales, législation impose qu’un propriétaire prenne soin de son animal et qu’on lui offre des conditions de vie décentes.

Ainsi, une “nourriture adaptée, en quantité suffisante pour le maintenir en bon état de santé” ainsi qu’une “réserve d’eau propre et fraîche” sont obligatoires. En outre, l’animal doit “disposer d’un espace suffisant et d’un abri contre les intempéries en toutes circonstances”.

“En toutes circonstances”, ce qui signifie bien même quand vous le laissez seul à la maison. Votre chien, votre chat ou votre lapin ne doit pas ressentir les effets de votre absence. Sinon, la justice peut infliger une amende de 750 euros pour “mauvais traitement”.

La question de l’espace reste également essentielle, que ce soit pour les chats qui adorent partir en exploration à l’extérieur, mais également les chiens qui ont besoin de faire leurs besoins dans un environnement qu’ils découvrent et apprivoisent. L’isolement peut conduire votre animal à la déprime et à l’auto-mutilation, comme se gratter jusqu’au sang ou se mordre.

Par exemple, pour un choix de moins de six mois, il doit sortir toutes les deux ou trois heures. Il est impossible de le laisser seul plus de huit heures. Pour un chien adulte, cela dépend du caractère et des habitudes mais le temps moyen estimé de solitude supportable est entre 12 et 24 heures.

Crédit photo : iStock

En ce qui concerne le chat, son caractère plus indépendant lui permet de mieux supporter la solitude. Un accès extérieur et des jeux à disposition permettront de maintenir le chat occupé en votre absence. L’accès en extérieur doit aussi garantir qu’il ne s’échappe pas, car un accident ou une mise en fourrière, dans les rues, sont vite arrivés.

Cependant, votre absence ne peut pas aller au-delà d’un à deux jours, puisque le chat ressentira toujours le besoin de sentir la compagnie humaine.

Quelles solutions pour garantir le bien-être de votre animal en cas d’absence ?

Généralement, la meilleure solution, lorsque vous partez en vacances et que vous ne pouvez pas amener votre animal de compagnie, est de le confier à un proche ou un voisin qui saura en prendre soin.

Si cela n’est pas possible, il est également possible de contacter un professionnel, que ce soit en pension à un expert ou à une famille d’accueil. Autre solution, ce sont les agences spécialisées qui sont chargées de rendre régulièrement visite à votre animal de compagnie, ce qui convient surtout aux chats qui préfèrent rester dans leur cadre habituel et qui n’ont pas besoin d’être promenés.