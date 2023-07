Un ours aperçu en Andorre, une première depuis... 1942

L’ours est de retour en Andorre. Une première depuis des décennies.

Cela faisait plus de 80 ans que les ursidés n’avaient pas pointé le bout de leur museau en Andorre. Les voilà de retour !

Pour la première fois depuis le début des années 1940, un ours a en effet été observé dans la principauté montagneuse nichée au cœur des Pyrénées, indiquent nos confrères de France 3.

Crédit photo : @BandersAndorra / Capture d'écran / Twitter

Un ours aperçu en Andorre pour la première fois depuis… 1942

Les gardes forestiers du territoire andorran, coincé entre la France et l’Espagne, ont apporté la preuve de ce retour de l’espèce en publiant ce 17 juillet une vidéo dans laquelle on aperçoit un ours se frotter à un arbre.

Arran de la constatació del pas d'un os per la zona nord del país a la primavera, @bandersandorra va intensificar el seguiment del plantígrad, amb l'objectiu d'identificar l'individu. El passat 19 de juny es van obtenir les primeres imatges d'un os viu en llibertat al Principat. pic.twitter.com/iN5ULjY7DM — Banders d'Andorra (@BandersAndorra) July 17, 2023

La séquence a été filmée le 19 juin dernier dans le parc naturel de la vallée de Sorteny (certifié « réserve de biosphère » par l’Unesco) situé au nord-ouest d’Andorre.

Un mois auparavant, des traces de pas avaient déjà été repérées dans la région, notamment du côté d’Envalira Incles, puis des experts avaient analysé des indices concordants des semaines plus tard, non loin de là, ce qui ne laissait guère de doute quant au passage d’un ours.

La dernière preuve de la présence d’ours dans la principauté remontait à l’année 1942, date à laquelle le dernier cliché connu de l’animal avait été immortalisé.

Depuis, on pensait l’espèce disparue dans la région.

Crédit photo : Istock

Cette réapparition soudaine peut s’expliquer par le programme de réintroduction initié en France à partir des années 1990.

Pour rappel, plus de 76 ours ont été réintroduits dans la chaîne pyrénéenne depuis 1996, dont la plupart se trouvent aujourd’hui dans le département français de l'Ariège.

Toutefois, plusieurs spécimens ont été observés à d’autres endroits ces dernières années, notamment dans le Béarn ou sur le versant espagnol des Pyrénées.