Cette femme de 23 ans vit seule sans eau, réseau ni électricité et s'occupe de 700 brebis dans les Pyrénées

Alisson est une bergère âgée de 23 ans qui s’occupe de 700 brebis dans les Hautes-Pyrénées. Seule avec ses animaux, elle vit sans réseau ni électricité.

Dans les Pyrénées, Alisson Carrere-Sastre est une jeune bergère de 23 ans. De juin à septembre, la jeune femme s’occupe de 700 moutons et brebis de deux éleveurs de la vallée de la Soula.

Crédit photo : iStock

Le reste de l’année, Alisson est ouvrière agricole dans une ferme. Diplômée d’un BTS en production animale, son goût pour l’élevage lui est venu de ses parents.

« Ma mère me mettait dans le porte-bébé pour aller voir les brebis. Je l’ai toujours suivie », a expliqué Alisson.

Elle vit sans réseau ni électricité

Pour s’occuper de ses moutons et brebis, Alisson est accompagnée de ses chiens et munie d’un « caï », comme on l’appelle dans les Hautes-Pyrénées. Il s’agit d’une longue canne munie d’un crochet qui est utile pour grimper en altitude, ralentir dans les descentes et attraper les brebis.

Crédit photo : iStock

À seulement 23 ans, la bergère vit sans électricité ni réseau. En août, elle n’a même pas accès à l'eau courante, puisqu’elle doit suivre les brebis qui montent jusqu’au vallon d’Aygues Tortes, à 2 100 mètres d’altitude.

« C’est la douche qui me manque le plus », a confié la jeune femme.

En plus d’être bergère, Alisson remplit de nombreuses fonctions puisqu’elle est à la fois dresseuse canine quand elle s’occupe de ses chiens, géographe quand elle cherche de nouveaux pâturages pour son troupeau et également soigneuse quand les brebis se blessent.