Il parvient à filmer, de très près, un ours brun dans les Pyrénées, la vidéo est fascinante

Sur TikTok, un Catalan passionné de nature a partagé la vidéo d’un ours qu’il est parvenu à filmer, dans les Pyrénées. Il suivait l’animal depuis deux ans.

Selon le réseau Ours Brun, coordonné par l’Office Français de la Biodiversité, il y a 104 ours bruns dans les Pyrénées, qui vivent entre la France et l’Espagne. Aleix, un Catalan passionné de nature, était déterminé à en retrouver un qu’il avait observé deux ans auparavant.

Pour ne pas rater cette nouvelle opportunité, il a mis toutes les chances de son côté, en posant un piège photographique au même endroit où il avait pu apercevoir l’ursidé. Au bout de deux mois d’attente, il a enfin réussi à l’observer une seconde fois, immortalisant la présence de l’ours :

"J’étais tombé sur cet ours ici, il y a deux ans. Alors, j’ai posé un piège photographique au même endroit au printemps. Et voici la surprise qui en est ressortie"

Une belle surprise face à l’objectif

Aleix, qui a partagé la vidéo de sa découverte sur TikTok le 19 juillet, n’a pas caché son enthousiasme. En préambule de la vidéo, il montre notamment les indices qui ont suscité son espoir, à l’image des pas d’ours observés dans la neige durant l’hiver dernier.

Par la suite, on voit l’ursidé s’attarder sur l’objectif, puis se frotter contre un arbre comme un digne héritier de Balou.

Localisé dans le Val d’Aran, à quelques heures de Toulouse, l’ours a donc fait une belle surprise à Aleix, puisqu’il approche très près de la caméra, offrant ainsi des images fascinantes de l’animal.