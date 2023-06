Vidéo : cet homme s'amusait à provoquer les ours sauvages jusqu'à ce que l'un d'eux... se jette sur lui

Aux États-Unis, un homme a eu l’idée de s’approcher des ours sauvages dans un parc en courant, grognant et aboyant. L'un des animaux, au début impassible, s’est mis à le poursuivre.

Ne pas déranger les ours semble être quelque chose de rationnel pour la plupart d’entre nous. Cependant, ce n’est pas le cas pour un homme qui a décidé de s’approcher de plusieurs ours noirs sauvages de manière agressive afin de les provoquer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TouronsOfYellowstone (@touronsofyellowstone)

Sur plusieurs vidéos relayées sur Instagram, on peut voir un homme s’approcher dangereusement des ours. Sur l’une des vidéos, filmée depuis l’intérieur d’une voiture, l’homme adresse un petit sourire et un signe à la caméra avant de courir sur une petite colline et de foncer droit sur un ours noir sauvage, en grognant et en aboyant. Si l’ours semble indifférent au départ, il se met brusquement à l'attaquer en le poursuivant sur quelques mètres.

L’homme risque la prison

Heureusement pour lui, l’homme a réussi à rejoindre sa voiture en hurlant et a eu le temps de sauter à l’intérieur et de claquer la porte. S’il s’en est bien sorti, il est activement recherché. Bien que l’on ne soit pas sûr de l’endroit où la scène a été filmée, il se pourrait que ce soit au parc national de Yellowstone, aux États-Unis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TouronsOfYellowstone (@touronsofyellowstone)

Les responsables du parc ont lancé une enquête pour identifier et retrouver l’homme qui risquerait six mois d’emprisonnement et 5 000 dollars d’amende pour perturbation de la faune et conduite dangereuse et agressive à l’approche d’animaux sauvages.

Le parc recommande aux visiteurs de faire preuve d’une grande prudence vis-à-vis de la faune car les animaux sauvages restent imprévisibles. Même s’ils ont l’air calmes, ils peuvent attaquer à tout moment s’ils se sentent menacés. Pour cette raison, il est recommandé de rester à l’intérieur de sa voiture et de garder au moins 100 mètres de distance avec les ours, les loups et les wapitis.