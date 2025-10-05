Mordu par un serpent venimeux, il lui arrache la tête avec les dents... et le paie très cher

Par ·

Bungarus caeruleus

Attaqué par un serpent venimeux, un homme originaire d’Inde a riposté en le mordant à son tour. Un geste qui a eu des conséquences désastreuses sur sa santé.

Que feriez-vous en cas de morsure de serpent ? En Inde, un homme a eu une réaction radicale. Laquelle s’est retournée contre lui de la pire des façons.

Les faits se sont produits jeudi 18 septembre dans le district de Tirupati, dans l’Andhra Pradesh, rapporte le site d’information NDTV.

Vue aérienne sur le district de Tirupati,

Que s’est-il passé ? Ce jour-là, un habitant prénommé Venkatesh a été mordu par un bongare indien (Bungarus caeruleus) alors qu’il rentrait chez lui.

La victime, qui était sous l’emprise de l’alcool, n’a pas hésité à attraper le serpent considéré comme l’un des plus venimeux du pays.

Contre toute attente, le villageois a ensuite décapité l’animal rampant avec ses dents.

Bungarus caeruleusCrédit Photo : iStock

Il arrache la tête du serpent avec les dents pour se venger et le regrette aussitôt

L’histoire a pris une tournure encore plus morbide lorsque Venkatesh a ramené le reptile mort sous son toit, avant de s’endormir près de la dépouille.

Malheureusement, son état de santé a commencé à se détériorer aux alentours de minuit. Et pour cause : le venin du serpent était en train de se répandre dans son organisme.

Inquiète, sa famille l’a conduit d’urgence à l’hôpital régional de Srikalahasti. Sur place, le patient a été traité immédiatement. Pour le moment, l’état de Venkatesh reste critique.

Un docteur en train de prendre la tension d'un patientCrédit Photo : iStock

Selon NDTV, l’homme a été transféré vendredi matin au Tirupati Ruia Hospital, où il a reçu des soins intensifs. Depuis lors, il est sous étroite surveillance médicale.

Ce terrible incident a laissé les habitants horrifiés, beaucoup le décrivant comme « terrifiant ».

Cette histoire rappelle celle du petit garçon de deux ans qui a été mordu un serpent après avoir été attaqué. Par chance, le chérubin originaire d’Inde s’en est sorti.

Source : NDTV
Serpent Inde

