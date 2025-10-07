Les lèvres collées à la Glue, une pierre dans la bouche : un nouveau-né enterré vivant dans une forêt

La fillette retrouvée enterrée vivante

En Inde, un nouveau-né a été retrouvé abandonné dans une forêt. Ses lèvres étaient scellées avec de la colle, et une pierre était située dans sa bouche.

Fin septembre, une forêt du district de Bhilwara, dans l’état du Rajasthan, en Inde, a été le théâtre d’une scène d’une rare cruauté, rapporte NDTV.

Un berger a découvert une fillette âgée de quinze jours dissimulée sous un amas de terre. Le bébé avait les lèvres scellées avec de la colle, et une pierre a été retrouvée à l’intérieur de sa bouche.

Selon nos confrères, le caillou aurait eu pour but de l’empêcher de pleurer ou d’émettre des sons qui auraient pu attirer l’attention.

La fillette retrouvée enterrée vivante Crédit Photo : India Today

Cependant, malgré toutes les tentatives présumées pour la tuer, l’enfant a survécu. Celle-ci a été transportée vers un hôpital local, avant d’être transférée dans un service de soins intensifs en raison de son état de santé préoccupant.

« Elle présente des signes d’hypoxie ou de manque de d’oxygène. Elle a été mordue par des insectes et des animaux », expliquait au moment des faits le Rajesh Kumar.

Depuis son hospitalisation, le nourrisson présenterait des signes de guérison, selon Times of India.

La mère du nouveau-né arrêtée

Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour retrouver les parents du nouveau-né. Selon les premiers éléments, la victime venait d’être enterrée vivante dans la boue lorsqu'elle a été retrouvée.

Les policiers en charge de l’affaire ont examiné les rapports d’accouchement récents des hôpitaux voisins. En parallèle, ils ont interrogé les habitants des villages environnants.

Crédit Photo : India Today

Comme le précise le journal indien, les forces de l’orde ont arrêté vendredi 26 septembre une femme célibataire de 22 ans et son père pour avoir « tenté de dissimuler une naissance illégitime en enterrant le nouveau-né ». Pour l’heure, nous ignorons la peine encourue.

En Inde, les abandons et tentatives de meurtre sur des fillettes sont très fréquents, souligne la BBC. Le média indique que les petites filles sont considérées comme des fardeaux financiers, spécifiquement dans les foyers pauvres.

Poignet d'un bébé orné d'un braceletCrédit Photo : iStock

Source : NDTV
Bébé Nouveau-né Inde
