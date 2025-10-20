Elle saute dans un puits après une dispute avec son petit ami, un sauveteur tente de la sauver... Ils meurent tous les trois

En Inde, une opération de sauvetage visant à secourir une femme tombée dans un puits a tourné au drame.

Lundi 13 octobre, un fait divers glaçant a secoué un village en Inde, rapporte The Times of India.

Les faits se sont produits à Neduvathoor, dans le district de Kollam, vers une heure du matin.

Au cours de la soirée, Archana, une infirmière et mère divorcée de trois enfants de 34 ans, s’est jetée dans un puits situé dans son jardin après une dispute avec son conjoint prénommé Shivakrishnan.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, l’homme âgé de 23 ans a aussitôt alerté les pompiers. À l’arrivée des secours, la victime était encore en vie.

Équipé d’un harnais de sécurité et d’un baudrier, le secouriste Sony S. Kumar est descendu dans le puits pour extraire Archana.

L’intervention vire au drame

Comme le précisent nos confrères, l’opération de sauvetage a pris une tournure dramatique lorsque le pompier a commencé à remonter la femme.

Alors que l’intervention était en cours, son compagnon, qui était alcoolisé au moment des faits, s’est appuyé contre la paroi extérieure de la cavité, ce qui a provoqué l’effondrement du mur.

Le secouriste Sony S. Kumar - Crédit Photo : ETV Bharat

La structure a alors cédé et le jeune homme a chuté à l’intérieur, entraînant derrière lui un amas de débris.

Selon la police locale, le pompier piégé dans le puits a pu être secouru grâce à la corde attachée autour de sa taille. Transporté d’urgence à l’hôpital, ce dernier est décédé des suites de ses blessures.

De son côté, le couple n’a pas survécu, souligne le journal indien. Les trois victimes présentaient de graves blessures à la tête.

Crédit Photo : iStock

« Les briques sont tombées sur la femme et le pompier d’une hauteur d’environ neuf mètres, tandis que le jeune homme a probablement subi des blessures mortelles en heurtant la paroi du puits », ont déclaré les forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cette affaire.

La femme était victime de violences conjugales

Interrogés par des policiers, les enfants de la villageoise décédée assurent que leur mère était victime de violences physiques de la part de son partenaire.

Selon leurs dires, elle a tenté de se suicider en se jetant dans le puits à la suite de l'altercation de trop.

Crédit Photo : iStock

Un habitant du quartier a révélé que Shivakrishnan avait consommé de l’alcool la veille du drame.