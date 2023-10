VIDÉO. Un imposant cachalot observé par un plaisancier au large de Nice

Ce dimanche 8 octobre, un plaisancier a rencontré un cachalot près de Nice, dans la Baie des Anges. Un moment magique qu’il a pu immortaliser.

En faisant un tour dans la Baie des Anges, au large de Nice, un plaisancier a fait une rencontre spectaculaire ce dimanche 8 octobre, au matin. L’homme a vu un cachalot qui est resté une dizaine de minutes à la surface.

Ainsi, le plaisancier a eu tout le temps d’admirer l’animal et d’observer les cannelures sur sa tête, sa nageoire dorsale ainsi que son imposante nageoire caudale.

Un cachalot au large de Nice

Les cachalots sont des animaux marins imposants qui peuvent mesurer jusqu’à 20 mètres de long et pèsent en moyenne entre 40 et 50 tonnes. Faire leur rencontre est toujours un événement exceptionnel, et il est conseillé de prendre des précautions pour les admirer le plus longtemps possible.

Cadeau, cette rencontre faite en Baie des Anges il y a une heure, avec un placide cachalot, au large du @NegrescoHotel. Il est venu faire le curieux #Nice06 pic.twitter.com/NYT7fm0L7e — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 8, 2023

“Il ne faut pas aller trop vite, recommande Frédéric Poydenot, directeur du centre permanent d'initiatives pour l’environnement (CPIE) des îles de Lérins et du pays d’Azur. Les jet-skis et les bateaux à moteur devraient ralentir et surtout profiter du spectacle.”

Bien qu’il soit très rare d’observer ce type d’animal au large des côtes, ces rencontres sont toujours possibles grâce au sanctuaire de Pelagos. Cet espace de 85 700 m2 s’étend entre la France et l’Italie et est réservé à la protection des mammifères marins.