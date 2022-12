Pour « faciliter leur adoption », la ville de Nice propose d'adopter gratuitement des chiens de la police municipale

Pour offrir une vie paisible à ses animaux après leur carrière, la police municipale de Nice a peut-être trouvé un moyen en faisant une proposition insolite lors du conseil municipal de la Ville.



La ville de Nice propose à des particuliers d’adopter gratuitement un chien ou un cheval de la police municipale en échange de « bons soins », le vendredi 9 décembre.

Ces animaux, ayant effectué une belle carrière au sein des brigades canines et équines, peuvent désormais couler des jours heureux. À la retraite ou déclarés inaptes au travail, les animaux de la police municipale peuvent se retirer des forces de l’ordre.

Pour réaliser au mieux cette transition après des années de service, la ville de Nice a décidé d'accompagner ces animaux pour leur vie d’après carrière.

« La Ville proposera gratuitement la prise en charge de ces animaux »

Le conseil municipal a ainsi proposé à ceux qui le souhaitent d’adopter gratuitement les animaux. Jusqu’à présent, ces derniers étaient placés dans des pensionnats, des associations ou chez des particuliers. Mais cette fois-ci, « La Ville proposera gratuitement la prise en charge de ces animaux afin de faciliter leur adoption en échange des bons soins qui leur seront prodigués », assure Anthony Borré, premier adjoint en charge de la sécurité.

Ainsi, quiconque peut prétendre à l’adoption d’un chien ou d’un cheval en échange d’un bon traitement. Le premier adjoint précise cependant que « le choix des bénéficiaires sera réalisé par la Ville de Nice. Il se portera sur des associations reconnues pour leur travail en faveur de la cause animale ou des particuliers que les différents responsables d’unités ont pu rencontrer dans le cadre de leur activité et qui pourront apporter les besoins matériels et affectifs auxquels ces animaux ont droit ». Une belle opération avant les fêtes de fin d’année.