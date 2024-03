VIDÉO : une impressionnante baleine à bosse repérée dans un port des Côtes-d'Armor, des images rares

Dans les Côtes-d’Armor, une impressionnante baleine à bosse de 10 mètres a été aperçue dans un port par des sauveteurs en mer. Une rencontre incroyable.

Ce samedi 23 mars, aux alentours de 13h, les sauveteurs de Saint-Quay-Portrieux ont réalisé un exercice d’entraînement en mer. Alors qu’ils finissaient de ranger le matériel de leur station située sur le port d’Armor, ils ont assisté à une scène surréaliste.

Une baleine à bosse est entrée dans le port. Cet animal, qui mesurait environ 10 mètres de long, est resté une dizaine de minutes sur place avant de repartir vers le large.

“L’un d’entre nous a vu quelque chose remuer dans l’eau, au niveau du bassin de plaisance. On s’est alors tous approchés et on a vu un souffle sortir de l’eau, puis de grosses bulles se former à la surface. On a suivi du regard le déplacement des bulles qui se dirigeaient vers nous. Et au bout d’un moment, une masse qui faisait au moins 10 mètres s’est approchée tout près de notre vedette”, a expliqué Yvon Keromès, l’un des sauveteurs en mer.

Une baleine à bosse dans le port

“On a d’abord vu la tête de la baleine sortir de l’eau, et ensuite ses deux nageoires latérales blanches, a continué Yvon Keromès. Elle s’est retournée lentement et elle est repartie. On suivait son déplacement grâce aux bulles et on entendait vraiment le souffle. On n’en croyait pas nos yeux, c’était impressionnant ! On a eu la chance de vivre un moment assez exceptionnel. On n’en revient pas encore.”

Sous le choc, l’un des sauveteurs a sorti son téléphone pour tenter de filmer la baleine, mais le mode vidéo ne s’est pas déclenché.

“Heureusement qu’on était six à observer la même chose sinon, personne ne nous aurait crus. Surtout qu’à une semaine près, on était le 1er avril, tout le monde aurait cru à un canular”, a plaisanté Yvon Keromès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par fafa.pics - DAUPHINS & CO (@fafa.pics_marine.mammals)

Heureusement, un photographe était également présent autour du port à ce moment-là et a réussi à capturer une vidéo de quelques secondes. Sur les images, on peut voir une masse se déplacer lentement sous l’eau près du canot des sauveteurs.

“Baleine à bosse observée ce matin dans le port d’Amor de Saint-Quay-Portrieux. Clairement identifiée par sa caudale et sa dorsale par l’équipage de la SNS 156. Elle a quitté le port après 10 minutes”, a indiqué le photographe sur sa page Facebook.

Des dauphins et des marsouins

Ce n’est pas la première fois qu’un cétacé est aperçu dans ce port puisque des dauphins et des marsouins ont déjà été repérés. Cependant, voir une baleine à bosse à cet endroit est une première.

“Depuis l’arrêt de la chasse, les baleines à bosse vont beaucoup mieux et la population de l’Atlantique est revenue à 90% de ce qu’elle était avant le début de la chasse industrielle. Alors qu’on en observait une par an dans la Manche il y a 10 ans, on en observe beaucoup plus régulièrement aujourd’hui. Cette zone fait partie de son corridor de migration entre sa zone de pêche et de reproduction”, a expliqué Morgane Perri, chargée de mission scientifique au sein de l’association Al Lark.

La population de baleines à bosse est passée de 20 000 individus en 1986 à 35 000 aujourd’hui. Une bonne nouvelle pour l’espèce.