Voici Flossie, le chat le plus âgé de la planète selon le Guinness World Records

Flossie n’est pas un animal de compagnie comme les autres. La raison ? Il a été officiellement reconnu par le Guinness World Records comme étant le plus vieux chat du monde.

Le record du chat le plus vieux au monde est attribué à Flossie, un adorable matou originaire du sud-est de Londres (Angleterre). C’est en tout cas ce qu’affirme le Guinness World des Records.

Crédit Photo : Alamy / Guinness World Records

Le chat le plus vieux au monde est âgé de 26 ans

Du haut de ses 26 ans (soit l'équivalent de 120 ans en âge humain), la chatte au pelage bicolore a connu plusieurs propriétaires. Selon l’organisation, la boule de poils a passé les premières années de sa vie dans la rue, près d’un hôpital.

Crédit Photo : Guinness World Records

Par chance, elle a été recueillie par une employée au grand coeur. Elles ont vécu ensemble pendant dix ans jusqu’au décès de la femme. De son côté, Flossie a trouvé un nouveau toit chez la soeur de la défunte durant 14 ans.

À la mort de cette dernière, la chatte a été confiée à un refuge animalier avant d’être placée chez Vicki Green, sa nouvelle propriétaire. Celle qui a l’habitude de s’occuper des chats âgés a tissé des liens très forts avec le félin.

«Je savais dès le départ que Flossie était un animal spécial, mais je n’imaginais pas que je partagerais ma maison avec un détenteur d’un titre du Guinness World des Records», a expliqué la jeune femme à nos confrères de la BBC.

Crédit Photo : Guinness World Records

Crédit Photo : Guinness World Records

Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé (surdité, troubles de la vue), la chatte croque la vie à pleines dents : «Elle est si affectueuse et joueuse, c’est particulièrement incroyable quand on se souvient de son âge».