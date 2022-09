Voici les records français les plus fous du Guinness Worlds Records 2023

Le célèbre livre du Guinness World Records sort ce mercredi son numéro de 2023. Dans cette nouvelle édition, les Français ont une place de choix puisqu’ils représentent pas moins de 48 records répertoriés sur les 4 964 validés par le livre britannique.

Records plus ou moins sérieux, complètement décalés ou joyeusement idiots, tous les records ont leur place dans le Guinness. Ce mercredi 7 septembre, vous pourrez découvrir les 48 records français qui parsèment l’édition 2023. Une belle performance pour les frenchies qui, en 2022, comptaient 21 records.

Des records français dans le Guinness World Record

Parmi les records français de cette année, on retrouve un certain Karim Benzema et d'autres sportifs comme Teddy Riner, le duo Papadakis-Cizeron, mais surtout des inconnus qui ont su se faire remarquer par les juges du Guinness. On les découvre ci-dessous.

La pizza avec le plus de variétés de fromages

Peut-être le plus impressionnant et le plus franchouillard de tous : une pizza garnie de 834 fromages français. Cette idée est venue du chef Julien Serri, du Youtubeur Morgan VS et du fromager François Robin. C’est le 25 septembre 2021, à l’occasion du SIRHA 2021 (le rendez-vous des professionnels de l’alimentation et restauration) que les trois engagés ont réalisé une pizza de 30,5 cm de diamètre.

Le score le plus élevé en patinage artistique

Vous l’avez peut-être vécu en début d’année en direct à la télévision. Lors des championnats du monde de patinage artistique qui se tenaient à Montpellier, en mars 2022, notre couple champion olympique composé de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron a obtenu le score le plus élevé jamais enregistré avec un score total de 229,82 points. De quoi devenir champions du monde pour la 5ème fois.

Le plus de saisons consécutives en UEFA avec au moins un but marqué

Benzema n’est pas le chouchou des admirateurs de foot pour rien. L’attaquant français rejoint en effet le livre Guinness pour sa régularité impressionnante. Depuis ses débuts en UEFA champions league, en 2005, le madrilène a, au moins, marqué un but sur 17 saisons consécutives. Un certain Lionel Messi partage d’ailleurs ce même record.

La poursuite individuelle handisport la plus rapide lors des Jeux Paralympiques 2021

Autre sport et autre performance pour un athlète français. Au Jeux Paralympiques de Pékin 2021, le jeune cycliste handisport Dorian Foulon a tout simplement réalisé la meilleure performance mondiale lors de la poursuite individuelle en catégorie C5 avec un temps de 4 minutes 18,274s. Quelques heures plus tard, Dorian Foulon remportait la médaille d'or de la discipline.

Le marathon le plus rapide en costume d’Arlequin

Décidément, les Français et le sport font bon ménage. Sur un aspect plus humoristique, le coureur Gilles Dufosse a bouclé le Virgin Money Marathon de Londres en un temps record… déguisé en Arlequin. 3 h 56 min et 27 secondes ont permis au Français d’obtenir ce titre le 3 octobre 2021.

La plus grande collection d’objets des studios Ghibli

Si vous êtes admirateur des studios Ghibli, vous serez peut-être jaloux devant la collection d'Eloïse Von Velvet. Cette maquilleuse professionnelle et mannequin possède 1 304 peluches, figurines et objets de collection du studio japonais. Une impressionnante collection que la Française a commencé dès ses 6 ans.

Le plus de victoires remportées en European Rugby Champion’s Cup

On n’oubliera pas non plus d’évoquer le Stade Toulousain. En remportant la Champion’s Cup face au Stade Rochelais à Twickenham, en mai 2021 (22-17), le club de la Ville rose porté par Antoine Dupont et Romain Ntamack remportait sa cinquième étoile sur le maillot. Un mois plus tard, le Stade Toulousain remportait sa 21ème victoire en Top 14, un record.

L’athlète le plus médaillé de l’histoire des JO au judo

On ne peut pas parler de record et de sport français sans évoquer la légende des tatamis Teddy Riner. Le Guadeloupéen est l’athlète le plus médaillé de l’histoire des Jeux Olympiques avec 5 breloques, mais aussi l’athlète le plus médaillé en or au judo.

La plus haute altitude debout sur une montgolfière

Il ne faut pas avoir le vertige pour réaliser le record de Rémi Ouvrard. Ce pilote professionnel de montgolfière avait atteint les 1 217 mètres d’altitude, debout sur le ballon, en 2020. Mais c’est le 10 novembre 2021 que le Français a volé à 4 016 m d’altitude, au-dessus de la Vienne.

Le plus ancien cinéma du monde toujours en activité

Si toutes ces sensations fortes vous donnent le tourni, pourquoi ne pas s’offrir une petite pause cinéma ? L’Eden Théâtre est le plus ancien cinéma en activité. Au 9 juin 2022, cela faisait 123 ans et 80 jours que le cinéma projetait des films. Hasard ou non, l’Eden Théâtre se situe non loin de la résidence des Frères Lumière, à la Ciotat.