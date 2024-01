Voici l'animal dont la morsure est la plus puissante au monde

Découvrez dans ce classement les cinq animaux dont les morsures sont les plus puissantes au monde.

Dans le règne animal, il y a bien sûr une hiérarchie entre les espèces qui est avant tout déterminée par la force et la puissance de ces dernières. On ne s'attend pas par exemple à ce qu'un suricate puisse battre un lion dans un combat féroce. Dans le même registre, on imagine mal une souris faire le poids face à un éléphant.

C'est donc bien souvent la loi du plus fort qui détermine l'ordre des choses. Mais ce n'est pas toujours une histoire de gabarit ou encore de rapidité qui fait la différence. Certaines espèces ont en effet des attributs physiques ou des techniques qui peuvent s'avérer fatals à tout moment.

C'est notamment le cas des animaux aux morsures ravageuses. Savez-vous par exemple que l'hippopotame - que l'on présente souvent à tort comme un animal inoffensif - possède l'une des mâchoires les plus dangereuses de la planète ? Étonnant, n'est-ce pas ? À l'inverse, d'autres animaux, que l'on croirait, sont moins dangereux qu'ils n'y paraissent.

Pour vous faire un ordre d'idée, nous vous dévoilons un top 5 des animaux dont les morsures sont les puissantes au monde. Et vous le verrez, celui-ci contient certaines surprises auxquelles on ne s'attend pas.

Crocodile, orque, hippopotame, requin : qui a la morsure la plus puissante ?

Pour établir ce classement, il faut d'abord comprendre comment les scientifiques classent les morsures. Pour mesurer la pression (en kilogrammes par centimètre carré) de ces dernières, la science utilise ainsi un instrument que l'on appelle dynamomètre, dont les capteurs « enregistrent la force appliquée sur une surface donnée », comme l'explique le site Le Mag des animaux. Pour obtenir une mesure précise, « les chercheurs présentent au cobaye une proie fictive et évaluent ainsi directement la force produite par les muscles et les os des mâchoires supérieure et inférieure ».

Grâce à ces techniques, on sait aujourd'hui quels sont les animaux aux morsures les plus puissantes. Les voici :

5 - L’ours polaire et l’ours brun (800kg/cm2)

On l'attendait peut-être un plus haut dans ce classement tant sa réputation le précède, mais l'ours brun demeure bel et bien l'un des animaux les plus dangereux au monde et se classe au cinquième rang. Sa puissante morsure est redoutable et fatale dans bien des cas.

Crédit photo : IStock

4 - L’hippopotame (950kg/cm2)

Avec ses airs de gentille créature, l'hippopotame est un animal que l'on croirait attachant et inoffensif, mais détrompez-vous. Il pourrait vous tuer en quelques secondes avec sa mâchoire aussi impressionnante que dangereuse. Il est le quatrième de ce classement.

Crédit photo : IStock

3 - L’orque (1000 kg/cm2)

L'orque sur le podium, avouez que vous ne vous y attendiez pas. Le film « Sauvez Willy » a peut-être contribué à faire de ce mammifère marin un animal adorable et pas dangereux, mais il n'en est rien. L'orque est en effet loin d'être inoffensif. Au sommet de la chaîne alimentaire, ce superprédateur possède l'une des morsures les plus puissantes au monde. Des requins en ont d'ailleurs déjà fait les frais en 2022 en étant dévorés par des orques, au large de l'Afrique du Sud.

Crédit photo : IStock

2 - Le crocodile du Nil (1766kg/cm2)

On aurait pu croire qu'il serait le premier ce classement mais le crocodile du Nil ne se classe « que » deuxième. Il n'en demeure pas moins un prédateur à la morsure redoutable et mieux vaut ne pas croiser sa route.

Crédit photo : IStock

1 - Le crocodile marin (2040kg/cm2)

Ce n'est pas vraiment une surprise de voir le crocodile marin trôner au sommet de ce classement, tant cet animal inspire la peur dans l'inconscient collectif. Sa morsure - plus forte que celle de son cousin du Nil - est la plus puissante au monde et ne laisse quasiment aucune chance à ses proies.

Crédit photo : IStock

Pour la petite histoire, sachez que le grand requin blanc - que le cinéma a notamment contribué à ériger en un dangereux prédateur à la mâchoire carnassière - n'occupe finalement que le huitième rang de ce classement, avec une force de morsure de « seulement » 300 kg/cm2, loin derrière les cinq animaux précédemment cités.