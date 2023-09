Cette astuce redoutable empêchera votre chat de faire ses griffes sur votre canapé

Vous aimez votre chat plus que tout mais il ne peut s’empêcher de faire ses griffes sur vos meubles et ce fameux canapé ? Rassurez-vous, il existerait une astuce toute simple et efficace pour que votre chat abandonne cette vilaine habitude.

Les chats sont des êtres si particuliers. Indépendants, ils aiment leur confort et se moquent de cohabiter avec leurs maîtres. Au risque d’avoir des petites manies qui ne conviennent pas à tout le monde. Et par petites manies, on parle bien entendu des griffes.

Sur les coussins ou sur les lits, aucun meuble (avec du tissu de préférence) ne résiste aux griffures de votre chat. Mais c’est le canapé qui remporte la palme du meuble fétiche de nos petits félins lorsqu’il est l’heure de faire leurs griffes. Au grand dam des propriétaires qui voient leur mobilier complètement ravagé par leurs griffes acérées.

Pas de panique puisqu’une internaute aurait trouvé la solution parfaite, et efficace, pour empêcher vos chers et tendres félins de faire leurs griffes sur vos meubles.

De l’aluminium pour que votre chat arrête de faire ses griffes sur le canapé

Le réseau social TikTok regorge d’astuces en tout genre pour n’importe quelle situation. Et celle permettant d’empêcher votre chat de faire ses griffes en fait partie. Une jeune femme a ainsi livré l’astuce imparable pour que votre chat arrête cette fâcheuse manière. « Aujourd’hui, je vais vous montrer une astuce qui va servir à beaucoup de personnes », lance-t-elle en préambule de la vidéo.

Puis, de dévoiler l’astuce : « À savoir, avec de l’aluminium. Les chats détestent l’aluminium, la matière, la texture mais surtout le bruit. Le bruit les fait fuir directement. C’est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Je vous montre ».

L’internaute découpe des morceaux d’aluminium qu’elle place dans la housse de ses coussins. « Par exemple, pour mettre sous ma housse de canapé, je coupe une partie plus grande, j’ouvre ma housse et j’insère l’aluminium à l’intérieur ». Selon elle, les chats détestent tout ce qui est relié à cette matière.

« Quand votre chat va venir, il va vouloir faire ses griffes et automatiquement il y aura le bruit de l’aluminium. Il ne va pas aimer. Pareil pour vos coussins. Vous ouvrez vos housses d’oreillers ou de coussin, vous venez placer correctement la feuille d’aluminium et ensuite vous refermez la housse », conclut-elle. Une astuce toute simple pour peut-être enfin en finir avec les griffures sur le canapé.