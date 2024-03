Voici la race de chien la plus affectueuse et câline

Si les chiens ont tous leur propre caractère, certaines races sont connues pour être plus affectueuses que d’autres. Découvrez lesquelles.

Qu’ils soient joueurs, aventuriers, calmes ou pantouflards, les chiens ont tous leur propre caractère et sont uniques. Si vous leur offrez tous les soins et l’attention dont ils ont besoin, ils sauront vous montrer leur reconnaissance. Et ce n’est pas pour rien si le chien est réputé pour être le meilleur ami de l’homme ! Particulièrement fidèle, ce compagnon à quatre pattes sait comment nous montrer son amour.

Si tous les chiens peuvent se montrer affectueux, certains sont réputés pour l’être plus que d’autres. En effet, ce n’est pas un hasard si certaines races de chien sont très appréciées des familles : elles ont été choisies pour leur trait de caractère.

Si vous souhaitez adopter un chien particulièrement affectueux et câlin, voici les 5 races de chien vers lesquelles vous tourner.

Le Golden Retriever

Crédit photo : iStock

Le Golden Retriever est la star des familles et sans conteste la race de chien la plus affectueuse ! Ce chien est très intelligent et particulièrement patient, et ce même en compagnie des enfants. Très câlin, le Golden Retriever est fidèle et est un excellent compagnon de vie. À la fois joueur, loyal et doux, il est l’ami idéal de toute la famille.

Le Labrador

Crédit photo : iStock

Tout comme le Golden Retriever, le Labrador est un chien très apprécié des familles pour son tempérament calme et affectueux. Ce chien est doté d’une gentillesse incroyable et peut se montrer très tendre avec les enfants.

Le Bouledogue anglais

Crédit photo : iStock

Ce chien est un animal au coeur tendre qui saura vous montrer son amour. Très protecteur, il est particulièrement câlin avec les enfants, à qui il ne fera aucun mal. Toujours à la recherche d’une petite attention, le Bouledogue anglais est un chien très attaché à sa famille. Particulièrement sensible, il peut être vite contrarié si vous lui parlez trop brusquement.

Le Berger allemand

Crédit photo : iStock

Sous ses allures de chien de garde féroce, le Berger allemand est l’un des chiens les plus affectueux au monde. Particulièrement fidèle et obéissant, il sera totalement dévoué à vous et votre famille et fera tout pour vous protéger.

Le Teckel

Crédit photo : iStock

Ce petit chien peut se montrer têtu, mais il a un grand coeur. N’hésitez pas à adopter un Teckel si vous voulez faire le plein de câlins. Adorable avec les enfants, il est très tendre et affectueux et raffole des caresses.