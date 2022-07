Samoyède : origine, taille, santé et comportement

Découvrez toutes les informations à savoir sur le Samoyède surnommé “la pintade des neiges” : origine, taille, santé, caractère, éducation, entretien, prix.

Depuis plusieurs semaines, la rédaction de Démotivateur vous propose de nombreux articles sur les différentes races de chiens. Leur origine, leur comportement, leur santé, on vous dévoile toutes les informations à connaître sur chaque race canine : le Teckel, American Pit Bull Terrier, le Chihuahua, ou encore le Chow Chow. Dans cet article, nous nous sommes intéressés à une nouvelle race de chien : le Samoyède, aussi appelé Samoiedskaïa Sabaka.

Si l’on vous dit chiens Samoyèdes, vous devez certainement avoir en tête l'image de ces chiens de taille moyenne, au pelage tout blanc, surnommés “pintade des neiges”. Si vous souhaitez adopter ou acheter auprès d’un éleveur un animal de compagnie qui sera un chien Samoyède, voici toutes les informations que vous devez connaître sur ce toutou au pelage plus blanc que blanc. Origine, taille, santé, caractère, compagnie avec les enfants et les autres animaux, éducation, alimentation, toilettage on vous livre toutes les informations à connaître.

Les caractéristiques physiques du Samoyède

Le Samoyède est un chien de taille moyenne, reconnaissable à sa robe épaisse blanche, sa queue en brosse et son “sourire”. Il a les oreilles assez petites, dressées et garnies de poils, un museau pointu et des yeux très foncés dont la forme est en amande.

Ce chien appartient à la catégorie des spitz, catégorie dans laquelle on retrouve :

- le Loulou de Poméranie

- le Spitz japonais

- le Chow Chow

- le Shiba Inule Akita

- Ou encore le Husky de Sibérie

Le Samoyède : pelage, couleur, taille, espérance de vie

Type de pelage : poil droit, dur, assez long, et épais

Couleur du pelage : blanc pur, blanc et biscuit

Poids : entre 20 et 30 kg pour une femelle comme pour un mâle

Taille : environ 45,5 cm pour une femelle et environ 52,5 cm pour un mâle

Espérance de vie : environ 11 ans



Le Samoyède est un chien qui vient des pays nordiques - © Pixabay

L'origine du Samoyède

Le Samoyède est une race canine qui vient des pays nordiques. Leurs caractéristiques physiques s’apparentent à celles des chiens de traîneau. Le Samoyède provient d’une tribu du même nom qui vivait dans le Grand Nord. À l’époque, leurs chiens étaient de couleur noir. Si aujourd’hui on connaît cette race de chiens avec un pelage blanc, c’est en réalité grâce à l’élevage moderne de cette même race. Cet élevage a démarré en Angleterre et aux États-Unis à partir de deux races de chiens élevées par les membres de cette tribu : le chien type “ours” et le chien type “loup”. Aujourd’hui, ce chien est définitivement rattaché à la Russie du nord et à la Sibérie.

Le Samoyède : caractère et traits personnalité

Ce chien de compagnie est très doux et très affectueux envers ses maîtres et sa famille. Son côté très joueur, en particulier avec les enfants qu’ils apprécient énormément, en fait un chien dynamique et sportif. C’est aussi un bon chasseur même si ce n’est pas son activité de prédilection comme c’est le cas pour l’épagneul ou le setter anglais. Cependant, les animaux de petite taille peuvent lui apparaître comme des proies. Il ne s'attaquera pas à eux avec un instinct de prédateur mais plus avec un instinct de joueur, car encore une fois, c’est un grand joueur.

Cependant, comme toutes les races de chiens nordiques, le Samoyède est plutôt indépendant. Il est aussi têtu et peu obéissant, deux points importants à savoir quant à son éducation. Il a aussi la fâcheuse tendance d’aboyer beaucoup, surtout lorsqu’il est content.

Le Samoyède : éducation

L’éducation d’un Samoyède peut s’avérer délicate. La raison ? Le caractère têtu. Mêlé à son indépendance, cela peut devenir compliqué. Cependant, ce chien saura coopérer avec son maître si ce dernier fait preuve de patience, fait preuve de cohérence et lui montre une certaine confiance.

Comme pour n’importe quel animal de compagnie, chien comme chat, il est recommandé de bien l’éduquer lorsqu’il est encore chiot. Cela évitera la prise de mauvaises habitudes. Et là encore, aucune brutalité ne doit être infligée sur l’animal lors de la période d’éducation.

Le Samoyède a un caractère têtu - © Pixabay

Le Samoyède : environnement

Le Samoyède n’est pas un chien d’appartement. Un environnement avec une maison et un jardin serait l’idéal pour lui. Mieux encore, une vie dans les montagnes.

Comme nous l’avons dit juste avant, les Samoyèdes sont très dynamiques et sportifs. Il leur faut donc pratiquer une activité physique régulière. Ils adorent courir et dépenser leur grande énergie au quotidien. Les promenades doivent être longues pour qu’ils puissent se dépenser le plus possible. Ce n’est donc pas le chien à adopter si on veut juste le sortir le temps de faire le tour du pâté de maison. Si votre chien est frustré par un manque d’activité physique, sachez qu’il peut avoir la fâcheuse tendance de s’en prendre à ce qu’il se trouvera sur son chemin, y compris si cela concerne des objets de votre maison. L’ennui est son pire ennemi !

Parmi les activités sportives régulières que vous pourriez proposer à un chien de cette race :

- les cani-sports de traction

- l’agility

- l’obé-rythmée

- ou encore le pistage

Le Samoyède : alimentation

Si sa quantité de nourriture est bien adaptée à ses besoins, le Samoyède saura garder la ligne. D’autant plus que c’est un chien très sportif comme nous l’avons vu juste avant. Un vrai athlète on vous dit !

Le Samoyède : compatibilité avec les autres animaux

Si vous envisagez d’adopter un chiot ou un chien adulte de cette race de spitz et que vous avez déjà d’autres animaux chez vous, chats ou chiens, ce paragraphe est fait pour vous. Avant d’adopter ou d’acheter chez un éleveur une race canine en particulier, il convient de connaître sa compatibilité avec les chats et les autres races de chiens. Voici donc les informations à savoir sur la vie en communauté de Samoyède avec les autres animaux.

- Si vous avez un ou plusieurs chats dans votre foyer : le Samoyède est un chien nordique qui conserve un instinct de chasseur, et ce, même s’il reste limité. Cet instinct peut ressortir face aux animaux de petite taille, comme le chat. Cependant, si vous adoptez en même temps un chaton avec un chiot Samoyède, les deux animaux devraient bien s’entendre.

- Si vous avez un autre chien ou chiot dans votre foyer : le Samoyède a un caractère assez bagarreur après les autres chiens. N’oubliez pas qu’il est habitué à vivre en meute. Cependant, s’il est bien éduqué et socialisé, il devrait réussir à canaliser cette partie de son caractère. Toutefois, cela restera une mission impossible pour des mâles Samoyèdes non castrés.

Le pelage blanc du Samoyède demande un entretien particulier - © Pixabay

Le Samoyède : santé

Cette race de spitz est très robuste. Son poil double lui offre une excellente protection face aux températures froides et l'humidité. Mais cette même fourrure va lui donner du fil à retordre en période estivale. C’est un chien qui supporte à petite dose la chaleur. Il convient de veiller à ce qu’il n’attrape pas un coup de chaleur.

Comme toutes les races d’animaux, le Samoyède peut souffrir de certaines maladies spécifiques à sa race, même s’il tombe rarement malade :

- dysplasie de la hanche

- coups de chaleur

- atrophie rétinienne

- abiotrophie corticale cérébelleuse

- problèmes cutanés

- insuffisances rénales

- leuco encéphalomyélopathie

- myasthénie grave

- diabète

Le Samoyède : toilettage et entretien

Avoir un chien de cette race demande de bien entretenir son beau pelage blanc. En effet, des brossages hebdomadaires sont à prévoir, et quotidiens lors de la période de mues. Vous verrez que c’est un chien qui perd énormément ses poils pendant cette période.

Si vous habitez à la montagne et que votre chien a tendance à évoluer régulièrement dans la neige, sachez que des soins réguliers devront lui être prodigués. La zone la plus concernée sera bien évidemment celle des coussinets. Pour le préparer au moins, vous pouvez lui mettre de la vaseline avant une course. En cas de blessure, pensez à investir dans des bottines pour chiens.

Le Samoyède : prix en élevage

Pour les familles qui souhaiteraient adopter un chiot Samoyède, en passant par un éleveur, sachez que le prix de cette race canine varie selon plusieurs critères : ses origines, son âge et son sexe. En moyenne, il faut débourser 1.000€ pour un chien inscrit au LOF. Si toutefois vous souhaitez un toutou d’une lignée parmi les plus hautes, il vous faudra casser un petit peu plus sa tirelire. Comptez jusqu’à 1.350€.

