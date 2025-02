Voici pourquoi vous devez toujours dire au revoir à votre chat quand vous partez de chez vous

Vous avez l’habitude de ne pas vous préoccuper de votre chat quand vous partez de la maison ? Ce comportement pourrait avoir des répercussions sur votre animal.

Si vous vivez avec un chat, prenez-vous toujours le temps de lui dire au revoir en lui faisant une petite caresse au moment de partir de chez vous ? Si ce n’est pas le cas, vous devriez y remédier. C’est ce qu’affirme une étude réalisée par des chercheurs de l’Université Paris Nanterre et de l’Institut de recherche et de conseil sur le comportement des chats.

Crédit photo : iStock

Selon les résultats de l’étude, tout comme les chiens, les chats seraient anxieux à l’idée de se retrouver seuls et séparés de leur maître. Un résultat qui va à l’encontre des idées reçues que l’on se fait sur les chats et leur indépendance.

Dire au revoir à son chat

Vous vous demandez peut-être combien de temps un chat peut-il rester seul et s'il est impacté par votre absence. Quand vous partez de votre maison, votre chat peut être en train de s’adonner à ses activités quotidiennes en mangeant, dormant ou jouant. Ainsi, il peut ne pas se rendre compte de votre départ si vous ne lui signalez pas. Cependant, après un certain temps, le chat va finir par remarquer l’absence trop longue de son maître, et ressentir de l’anxiété. Dans ce cas, il peut se mettre à miauler constamment, à détruire des objets, à uriner en dehors de sa litière ou à ne plus manger.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, il est donc bien important de dire au revoir à votre chat au moment de votre départ pour qu’il comprenne que vous partez. Cette salutation doit être effectuée sans exagération, avec une simple caresse rapide ou un petit mot.

“Il vaut mieux éviter les salutations excessives, comme les caresser à répétition ou leur parler d’une voix agitée qui peut leur transmettre de l’anxiété”, précise le média italien La Repubblica.

Pour que votre chat ne se sente pas trop anxieux durant votre absence, Ouest-France recommande de lui aménager un environnement qui répond à tous ses besoins. Installez des jeux, des griffoirs, des objets à escalader, des cachettes et un coussin moelleux pour favoriser son confort. Bien sûr, n’oubliez pas de lui mettre à disposition de l’eau fraîche, des croquettes et une litière propre. De cette façon, votre chat se sentira bien en votre absence et sera heureux au moment de vous retrouver.