Voilà pourquoi vous devez absolument caresser votre chien avant de partir, selon une étude

Faites-vous toujours une petite caresse à votre chien au moment de quitter la maison ? Selon une étude, ce geste serait indispensable.

Si vous vivez avec un chien, vous savez à quel point il peut être difficile de lui dire au revoir quand vous quittez la maison pour vous rendre au travail, faire une course ou pour une autre sortie. Tous les matins, c’est la même chose : au moment de partir, votre chien vous regarde vous diriger vers la porte d’entrée avec un air abattu.

En effet, votre animal de compagnie peut vite se sentir abandonné si vous ne l’emmenez pas avec vous et que vous le laissez seul chez vous. Mais pensez-vous à lui dire au revoir avant de partir ? Selon une étude, ce geste serait très important pour votre animal et aurait un impact sur son comportement et son bien-être.

Crédit photo : iStock

Caresser son chien avant de partir

Selon une étude menée à ce sujet et publiée sur Madpaws, nous manquons à notre chien dès que nous quittons la maison. Ce sentiment de manque s’intensifie au fil du temps. Au bout de quatre heures d’absence, le chien atteint ce que l’on appelle “le plateau de mélancolie”. Ainsi, plus vous êtes absent longtemps, plus votre chien sera heureux de vous retrouver.

Pendant votre absence, votre chien peut avoir du mal à supporter la solitude et être anxieux. Pour éviter cela, il serait primordial de caresser son chien avant de partir. Cette conclusion a été donnée par des chercheurs des universités de Pise et Pérouse, en Italie, qui ont réalisé une étude relayée par le site Upworthy. Ils ont découvert que si vous donnez un peu d’affection à votre animal avant de quitter la maison, celui-ci sera moins stressé pendant votre absence.

Crédit photo : iStock

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont mené une expérience avec dix chiens âgés de 1 à 11 ans, qui n’avaient aucun problème d’attachement. Dans un premier test, les maîtres des chiens sont partis en ignorant leur animal, sans leur dire au revoir. Dans le second test, ils leur ont fait une petite caresse. Les chercheurs ont ensuite mesuré le niveau de cortisol, l’hormone du stress, chez les chiens, ainsi que leur rythme cardiaque.

D’après les résultats de l’étude, les chiens qui ont été caressés avant le départ de leurs maîtres étaient plus calmes pendant plus longtemps. Si leur taux de cortisol était le même, leur rythme cardiaque était plus lent. Pour que votre chien se sente bien et ne soit pas stressé pendant votre absence, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Et si vous avez un chat, la conclusion est la même : voici pourquoi vous devez toujours leur dire au revoir en quittant la maison.