Wallonie : un permis de détention devient obligatoire pour acheter un animal

C’est officiel : les Belges résidant en Wallonie devront présenter un permis de détention pour adopter un animal de compagnie. Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2022.

Vous l’ignorez peut-être, la Wallonie a imposé à ses habitants un permis de détention virtuel qui indique s’ils peuvent acheter un animal de compagnie. Instauré depuis le 1er janvier 2019, ce document sera rendu obligatoire à partir du 1er juillet 2022, rapporte le quotidien belge «La Libre».

À voir aussi

Crédit Photo : Pixabay

Éviter les achats impulsifs

Dès lors, celles et ceux qui souhaiteraient acquérir ou adopter un animal devront présenter un extrait du fichier prouvant qu’ils ne sont pas déchus de ce droit. À noter que le permis est fourni par la commune de résidence.

Comme nous le précisons dans cet article, cette mesure s’appliquera dans les refuges, les animaleries et les élevages. Sans surprise, le permis de détention - valable 30 jours - vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

«Cette réforme a été discutée avec l’Union des Villes et Communes de Wallonie, avec les refuges et les animaleries. Elle permettra de concrétiser ce permis de détention dont l’objectif est double : combattre l’impunité de ceux qui ont déjà maltraité des animaux et offrir un délai de réflexion - le temps d’obtenir auprès de la commune l’extrait du fichier central - afin d’éviter les achats impulsifs», a indiqué Céline Tellier, ministre wallonne du bien-être animal.

Crédit Photo : Pixabay

Des propos corroborés par Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie (SPW) : «L'objectif est le bien-être animal et de faire en sorte que les gens ne fassent pas d'achat compulsif. Y réfléchir à deux fois. Acheter un animal c'est avoir des devoirs, ça incombe d'avoir un certain nombre de responsabilités. On veut que les gens réfléchissent bien».

De son côté, le député centriste, André Antoine, ne semble pas convaincu : «Il aurait été préférable de postposer l'entrée en vigueur de cette mesure pour mieux sensibiliser les différents acteurs et proposer un package complet avec des modalités concrètes d’application».