Willem Dafoe a acheté une ferme pour passer du temps avec tous ses animaux et leur offrir une belle vie

On le connaît pour ses rôles intenses au cinéma, mais dans la vraie vie, Willem Dafoe aime le calme et la compagnie des animaux. Il a d’ailleurs acheté une ferme pour qu’ils puissent vivre librement.

Willem Dafoe est l’un des acteurs les plus appréciés et talentueux d'Hollywood. L’inoubliable Bouffon vert de Spider-Man (2002) poursuit depuis plus de quarante ans une carrière éclectique. Mais ce que l’on sait moins, c’est que Willem Dafoe est un amoureux des animaux.

Crédit photo : Wealth/Instagram

Il y a plusieurs années, l’acteur de Nosferatu a acheté une ferme en Italie, non loin de Rome. Il apprécie la quiétude et le silence de la campagne italienne. Surtout, il peut offrir un havre de paix à tous ses animaux. Et l’acteur en possède beaucoup : il élève des alpagas, des chèvres, des moutons, des chevaux, des poulets et des dindes.

Avec cette ferme, Willem Dafoe ne souhaite qu’une chose : que ses animaux puissent vivre une belle vie.

Une initiative discrète saluée par les internautes

Crédit photo : Wealth/Instagram

Pourtant très discret et éloigné des mondanités hollywoodiennes, Willem Dafoe s’est exprimé une fois sur sa ferme. Son achat n’était pas celui de la vanité mais celui d’un végétarien convaincu qui adore la compagnie des animaux, a-t-il rappelé. Son mode de vie, plus calme que ses compères acteurs, lui permet de trouver un autre type de « richesse » qui réunit le temps, la nature et le développement durable.

Sur quelques photos qui ont circulé sur le net, on peut voir Willem Dafoe entouré d’un alpaga en compagnie de l’acteur Mark Ruffalo, lui aussi fervent défenseur de la cause animale. Par ailleurs, Willem Dafoe a même fait savoir que chaque alpaga avait sa propre personnalité.

Crédit photo : Wealth/Instagram

La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières semaines. Depuis, les internautes ont salué l'initiative de l’acteur, en le félicitant au passage : « C'est un méchant dans les films mais tellement humble dans la vraie vie » ; « L'une des personnes les plus aimables d'Hollywood » ; « C'est le genre d'activité de célébrités qui m'intéresse ».

Crédit photo : Wealth/Instagram