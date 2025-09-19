Une vache s'échappe d'un abattoir juste avant d'être tuée, les habitants se mobilisent pour lui sauver la vie

Aux États-Unis, des habitants se sont mobilisés pour une sauver une vache destinée à l’abattoir.

Fin août, une vache s’est échappée d’une usine de transformation de viande située à San Tan Valley, en Arizona (États-Unis), rapporte People.

Le bovin a été aperçu en train de traverser la circulation. Celui-ci s’est ensuite réfugié près d’un étang. Son escapade dans la nature a été de courte durée. Peu après sa fuite, l’animal a été encerclé par des voitures de police et ramené à l’usine, où il devait être abattu quelques jours plus tard.

Crédit Photo : Aimee’s Farm Animal Sanctuary

Destiné à l’abattoir, le ruminant s’est vu offrir une chance de vivre grâce à Aimee Takaha, propriétaire d’un refuge pour animaux de ferme - Aimee’s Farm Animal Sanctuary.

Cette femme a eu vent de l’évasion de la vache en regardant les informations. Elle a su qu’elle devait faire tout son possible pour la sauver de son sort funeste. Pour ce faire, elle a décidé de l’accueillir sur sa propriété.

Le hic ? Le propriétaire de l’animal a fixé son prix à 2 500 dollars (environ 2 120 euros). Autre point important : il voulait être payé dans les 24 heures.

Crédit Photo : Aimee’s Farm Animal Sanctuary

Les habitants se mobilisent pour sauver la vache

Alors que l’étau se resserrait autour de la vache, une incroyable chaîne de solidarité s’est formée pour lui venir en aide. En moins de douze heures, Aimee Takaha a réuni les fonds nécessaires pour acheter le mammifère, grâce à plus de 60 donateurs.

La rescapée de l’abattoir est arrivée au sanctuaire le 26 août. Dans la foulée, sa nouvelle propriétaire a publié un message sur Facebook pour remercier la communauté impliquée dans le sauvetage.

« C'est une fin heureuse dont le monde a besoin en ce moment. « Elle avait besoin d'une fin heureuse, et elle en aura une. Je m'efforcerai de lui offrir la meilleure vie possible ici, au sanctuaire, comme je le fais pour tous nos résidents, qui ont chacun une histoire de résilience, de courage, de persévérance et de volonté de vivre et d'être heureux », a-t-elle indiqué à la presse locale.

Crédit Photo : Aimee’s Farm Animal Sanctuary

La vache, baptisée Mootilda, s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Selon Aimee Takaha, « elle a fait des progrès incroyables pour retrouver une bonne santé et un état d’esprit plus calme ».

Une nouvelle rare qui donne le sourire.