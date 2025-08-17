Un faon à l'apparence unique survit après avoir été rejeté par sa mère à la naissance

À sa naissance, un faon a été rejeté par sa mère en raison de son apparence inhabituelle.

Dragon n’est pas un faon comme les autres. La raison ? Il semble tout droit sorti d’un conte de fées.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son apparence détonne avec celle de ses congénères. Et pour cause : ce cerf à queue blanche de Colombie arbore un pelage particulier.

Contrairement à ses pairs, une partie de sa fourrure est couverte de poils blancs. Même son de cloche pour son adorable frimousse.

Ce jeune cervidé est en réalité atteint de piebaldisme. Il s’agit d’une anomalie génétique rare qui modifie la pigmentation de la peau et du pelage.

Malheureusement, ce trait physique unique expose le faon à un grand danger : il est plus facilement repérable dans la nature, ce qui fait de lui une proie plus facile pour les prédateurs.

Face à cette situation, le petit animal a été rejeté par sa mère quelques jours après sa venue au monde car il ne ressemblait pas aux autres faons.

Une créature rare et remarquable

Le mammifère sans défense a été recueilli par Hilary Powell, la propriétaire d’une ferme située à Cedar Springs, dans le Michigan (États-Unis).

« Dans la nature, ils sont très, très rares », a-t-elle confié à l’époque à MLive.com.

Nourri au biberon et gardé au chaud, Dragon s’est développé grâce aux bons soins prodigués par sa maman adoptive.

Au fil des semaines, le faon est devenu plus fort et a montré une personnalité « enjouée et curieuse ». Son activité préférée consistait à explorer son pâturage.

Aujourd’hui, Dragon est bonne santé. Il ne survivrait peut-être pas dans la nature, mais il s’est vu offrir une chance d’évoluer dans un environnement où il a trouvé sa place.

