Au zoo de Cerza, la maladresse de ces deux oursons à lunettes fait fondre les internautes

Le 20 mars dernier, le zoo de Cerza (Normandie) a dévoilé une adorable vidéo sur les réseaux sociaux : on y aperçoit une maman ourse à lunettes prendre soin de ses deux oursons.

Sur les images, on aperçoit une maman ourse à lunettes prendre soin de ses deux oursons lors de leur première sortie du nid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les petites boules de poils avaient hâte de découvrir le monde qui les entoure.

Le hic ? Ils peinent à tenir sur leurs pattes ! En effet, l’un des oursons - qui tentait de sortir du nid - a fait un magnifique roulé-boulé avant d’être rattrapé par sa maman, qui ne savait plus où donner de la tête.

De son côté, le deuxième petit plantigrade s’est empressé d’imiter son frère, donnant lieu à une scène adorable.

«C’est trop mignon»

Sans réelle surprise, la publication est rapidement devenue virale depuis sa publication. Au total, elle a récolté plus de 1300 likes et plus de 21 000 vues. Une chose est sûre : la maladresse des oursons a fait fondre le cœur des internautes :

«Oh non, c’est trop mignon», «Magnifique, la maman veille sur eux», «Trop craquant», «L’instinct maternel», «J’adore le roulé-boulé», «Très beau réflexe de la maman», «Hâte de les voir», peut-on lire parmi les commentaires.

Crédit Photo : zoo de Cerza / Facebook

Vous l’ignorez peut-être, mais l’ours à lunettes (Tremarctos ornatus) est originaire d’Amérique du Sud. À l’état sauvage, ce proche parent du panda géant évolue dans les forêts d’altitude de la cordillère des Andes.

Omnivore, son régime alimentaire est composé de végétaux, de fruits, de bourgeons et de petits mammifères. À l’instar de nombreuses espèces, l’ours à lunettes est menacé par la perte de son habitat et le braconnage.

Crédit Photo : istock