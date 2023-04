15 exemples de trompe-l'œil qui vont vous faire halluciner !

Vous souhaitez découvrir certaines œuvres qui vous retourneront le cerveau ? Voici 15 trompe-l’œil hallucinants !

Tromper l’œil, c’est tromper le cerveau !

À voir aussi

Papillon ou visages ? Que voyez-vous en premier ? Credit : Ivana Cecez

Le trompe-l’œil est un genre pictural dont le but est, littéralement, de tromper l’œil. Il est ici question de lui faire voir une chose qui n’est pas forcément compréhensible du premier regard. En fait, un trompe-l’œil ne vise donc pas réellement à tromper l’œil, mais bel et bien le cerveau. Tout passe par la compréhension de ce dernier. En effet, lorsque notre œil capte une image, cette dernière est envoyée au cerveau qui l’analyse, et c’est ce qui fait qu’on la comprend.

Dans le cas d’un trompe-l’œil ou d’une quelconque illusion, l’œil envoie une image et le cerveau en comprend une autre. Dans tous les cas, il s’agit d’un petit tour visuel visant à embrouiller la compréhension cérébrale.

Le trompe-l’œil peut avoir la forme d’une illusion. C’est par exemple le cas du triangle impossible, une figure géométrique qui n’a ni début ni fin. Une illusion déforme la réalité et perturbe énormément le sens de la vue.

La géométrie n’est pas le seul domaine où l’illusion et le trompe-l’œil sont utilisés. D’ailleurs, il s’agit sûrement du domaine où il est le moins utilisé. Le trompe-l’œil est surtout présentdans la photo et dans lapeinture. Pour donner vie à l’illusion, l’artiste use de techniques relativement complexes, telles que la perspective.

Dans ce cas-là le principe est simple: un sujet (personne ou objet) placé en arrière-plan paraît plus petit. Mis en scène avec un ou plusieurs sujets en premier plan, ceux en arrière-plan donnent l’illusion au spectateur d’être aussi au premier plan, mais de très petite taille. La technique de la perspective n’est pas la seule qui permet de créer de superbes trompe-l’œil. Toutefois, il s’agit de la plus utilisée, surtout en photo. Une bonne utilisation de la technique de la perspective rend l’illusion parfaite.

Le trompe-l’œil n’est pas une invention moderne. En effet, les écrits parlent d’un genre pictural qui existait déjà au Ier siècle av. J.-C.. À cette époque, le trompe-l’œil consistait à réaliser une peinture où l’artificiel flirte avec la réalité. En d’autres termes, il s’agit de l’hyperréalisme, un courant artistique utilisé communément dans l’Antiquité, qui est remis au goût du jour à la Renaissance, et une nouvelle fois au XIXe siècle.

15 exemples de trompe-l'œil qui vont vous faire halluciner !

Images d’ombre avec les mains Credit :Jordi Mora Igual

Vous souhaitez vous faire une idée de ce qu’est un bon trompe-l’œil ? Alors, en voici 15 dont vous vous souviendrez à coup sûr.Peinture, photo ou graffitis, avec les trompe-l’œil, il y en a pour tous les goûts.

Le gâteau poulet rôti !

Le gâteau ragoût espagnol Credit :José Antonio Luque Olmedo

Commençons cette liste avec les trompe-l’œil culinaires. Ces derniers ont particulièrement la cote auprès des gourmands et des gourmets. Ici, vous voyez un ragoût composé de viandes et de haricots, mais qui est en réalité un gâteau, donc une réalisation sucrée.

Note: la France est un pays qui regorge de spécialistes en trompe-l’œil dans le monde de la cuisine. L’un deux est Cédric Grolet, meilleur pâtissier du monde 2017 et pâtissier de l’hôtel le Meurice à Paris. Vive la France !

Un homme assis sur un cube ou au plafond ?

Un homme assis sur un cube ou suspendu au plafond ? Crédit : francescoch

Cette image vous fera douter de vous et vous poussera à revenir pour bien regarder. Au premier regard, vous verrez un homme assis sur le bord d’un cube. Lorsque vos yeux verront l’escalier en dessous, l’homme semble suspendu au plafond. L’illusion est parfaite et le spectateur ne peut pas dire exactement sur quoi l’homme est assis.

Le passage piéton en 3D

Trompe l’oeil, passage piéton en 3D Credit : wikimedia

Les œuvres modernes de trompe-l’œil sont nombreuses à travers le monde entier. Ici, vous voyez un passage piéton réalisé d’une certaine manière. Cela l’angle de vue du spectateur, le passage semble flotter au-dessus du sol. Si une personne se place dessus, l’illusion est révélée. Mais, au premier abord, il est compliqué de comprendre comment ces blocs formant le passage en lui-même peuvent flotter à quelques dizaines de centimètres du sol.

De face ou de profil

Un homme de face et de profil Crédit : Slphotography

Cette image montre à la fois la face d’un homme et son profil de manière confondue. Au premier coup d’œil, l’image montre la moitié du visage d’un homme. En y regardant bien, le cerveau arrive à distinguer la vue de profil de la vue de face.

L’illusion photographique

Illusion photographique Credit : Gilberto Martin

Cette photo est une preuve de l’utilisation parfaite de la technique de la perspective par l’artiste. Une personne en premier plan semble tenir dans ses mains une personne plus petite, qui pourtant est de taille normale, mais placée en second plan. La même personne en tient une autre dans ses mains, mais encore plus petite.

C’est ce genre de résultat qu’il est possible d’obtenir en maîtrisant la perspective.

Les petites personnes

Illusion photographique : un jeune homme écrasant des petites personnes avec son pied Credit : R.M. Nunes

Si vous avez un appareil photo et des amis dont le degré de folie et de créativité est proche du vôtre, alors, n’attendez plus avant de créer ce genre de photo. Cette photo pourrait s’intituler « Le voyage de Gulliver » !

Verser une cascade

Illusion d’une personne versant de l’eau d’une bouteille Crédit : Christopher Kraus

Sur cette photo, l’eau d’une cascade semble sortir de la bouteille tenue par une personne. Tout est dans la manière de prendre la photo, la bouteille est au premier plan et la cascade au dernier plan. La photo donne véritablement l’impression que l’eau de la cascade vient de la bouteille.

High five entre un géant et une femme minuscule

Un homme géant et une femme minuscule Crédit : Santiago Marquez

Un homme géant et une femme minuscule sont réunis sur cette photo. Le géant s’accroupit pour donner un high five à la femme minuscule. Pour atteindre la main du géant, la femme saute de toutes ses forces. L’angle, la pose des deux personnages, leur regard… Tout concorde parfaitement !

Se serrer les « pieds »

Deux pieds serrés donnant l’illusion de deux mains serrées Crédit : Oleksandr Shchus

Sur cette photo, il est nécessaire de revenir dessus plusieurs fois pour bien comprendre. Ici, il n’y a aucun trucage, il s’agit de deux pieds serrés ensemble. Toutefois, le spectateur voit deux mains serrées s’il ne s’attarde pas un peu. La première impression n’est pas toujours la bonne !

Manger une glace de nuage

Illusion d’un cône de glace avec nuage Credit : mchebby

Lorsqu’il est question d’art, tout est possible, comme agrandir la taille d’objets du quotidien, ici une pomme. Le tout est de faire en sorte que chaque sujet de la photo soit placé à un endroit bien précis, afin de rendre l’illusion la plus réaliste possible. Le jeu de lumière doit également être travaillé. Si le sujet en premier plan est trop lumineux par rapport à celui en arrière-plan, alors il est plus facile de déceler l’illusion. Voilà pourquoi il ne suffit pas de mettre deux sujets à différents endroits et de les prendre en photo. La photographie est un métier, et ce n’est pas l’artiste derrière cette photo qui dira le contraire !

Une femme et sa rose géante

Illusion d’une femme qui tient une fleur géante Credit : Christopher Moswitzer

En peinture comme en photographie, la mise en scène d’un tableau, d’une toile ou d’une photo est d’une importance capitale. En effet, il est important que les sujets soient placés dans un certain contexte, de manière à leur donner vie. Sur cette photo, vous verrez une femme recevoir une rose de plus grande taille qu’elle. Bien sûr, la femme est loin d’être aussi petite et la rose n’est pas géante. La perspectivea encore une fois joué ! Dans tous les cas, la photo ci-dessous met en scène l’adage comme quoi « les femmes aiment les fleurs ! ». Celle sur la photo semble les adorer.

Illusion d’optique et trompe-l’œil

Illusion d’optique et trompe-l’œil Credit : francescoch

Lorsque plusieurs personnes se mobilisent pour donner vie à une œuvre d’art, ce genre de photo en est le résultat. Les artistes d’œuvres éphémères qui dessinent sur le sol sont nombreux et tous rivalisent d’imagination pour créer des illusions toutes aussi incroyables les unes que les autres. Ici, la mise en scène de l’œuvre est particulièrement mise en évidence. Inutile de préciser tout le talent qu’il faut pour arriver à ce niveau de trompe-l’œil !

Une drôle de pomme

Trompe l’œil d’une pomme Credit : jove011235

Un peu moins impressionnant, mais toujours dans l’humour, voici une autre preuve de l’adresse et de la créativité des photographes modernes. Ici, l’utilisation de l’environnement est mise en évidence. Un toboggan est utilisé pour créer une langue sortant de la bouche du sujet principal. Un autre qui glisse sur le toboggan donne l’impression de sortir de la bouche grande ouverte de celui au premier plan. Une photo facile à comprendre, mais difficile à réaliser.

L’homme touchant les nuages

Un homme qui touche ce qui semble être des nuages Crédit : francescoch

Ici, l’illusion est apportée par le réalisme de la peinture sur le mur. La peinture est tellement réussie que le spectateur a l’impression que l’homme touche véritablement les nuages. En réalité, l’homme pose sa main sur le mur peint.

De très petits hommes

Illusion d’un homme avec une femme géante Credit : Santiago Marquez

La photo et l’humour sont deux choses qu’il est très facile d’allier. Ajoutez à cela une touche de technique, une pointe de perspective et des sujets prêts à prendre la pose pour prendre la photo siècle et le tour est joué !