25 illusions d'optique impressionnantes !

Une illusion d’optique est un phénomène trompant l'esprit lors de la perception visuelle. Découvrez des illusions impressionnantes.

1. La grille d’Hermann faisant voir ce qui n'existe pas

Grille d’Herman laissant voir des points noirs et blancs Crédit photo : https://pixabay.com/

La grille d’Hermann fait partie des illusions d’optique les plus connues. Elle est remplie de carreaux noirs séparés par des intersections blancs ou gris. En y regardant de près, vous constaterez des points noirs, blancs, et parfois, gris qui n’existent pas. Il s’agit de l’illusion de la grille d’Hermann.

2. Deux personnes de même corpulence, mais qui semblent différentes

Un homme et une femme en train de se taper la main Crédit photo : Santiago Marquez

Dans ce cliché, vous avez deux personnes adultes qui essayent de se taper la main. Seulement, avec l’angle et le positionnement des deux individus, l'esprit perçoit une personne géante et miniature, ou grande et petite. Pourtant, elles sont de taille proportionnelle. Tout le monde sait que les géants n’existent pas, sauf dans les films d’animation. C’est ce qui étonne sur cette photo trompeuse.

3. Le concept de Muller-Lyer

Une vision du concept Muller Lyer Crédit photo : werbeantrieb

Ce système de Muller-Lyer fait partie des illusions d’optique les plus connues et surprenantes. Vous avez deux lignes avec des bouts en flèche. Le principe est de déterminer la plus courte. Certaines fois, vous penserez qu’il s’agit de la ligne au-dessus, et des fois, au-dessous. Pourtant, vous ne trouverez pas la réponse tant qu'elle ne vous sera pas donnée, car elles sont identiques en réalité.

4. Le fameux mur du café avec des formes géométriques identiques

Illustration de l’illusion du mur du café Crédit photo : Adobest

Cette séquence fait partie des images les plus surprenantes. Vous apercevez des carreaux blancs et noirs écrasés par des lignes et tout en désordre. Votre esprit pense que ce tableau l’est en tout cas. Toutes ces lignes sont parallèles et dessinées de la même façon. De plus, les carreaux présentent la même dimension.

5. Le principe de la grille scintillante

Un tableau laissant au cerveau qu’il existe des points noirs Crédit photo : https://pixabay.com/

Cette illusion fonctionne de la même façon que la grille d’Hermann. Le cerveau pense déceler des choses qui n’existent pas dans ce cliché. Cela peut être un point noir ou blanc. Ces points bougent aussi rapidement selon la personne qui regarde. Pourtant, tout ce que vous voyez à cet instant n’est pas réel, car il n’y a pas de points. Tous les composants de ce tableau sont également fixes.

6. Graines fixes, mais qui ont l’air de tourner

Des graines formant un rond qui semble tourner sur lui-même Crédit photo : https://pixabay.com/

Cette représentation va vous étonner. Vous voyez clairement que ces graines sont immobiles en premier. Cependant, restez attentif quelques secondes. Vous constaterez assez rapidement qu’elles sont en train de tourner. Tout ce que vous voyez à ce moment-là est faux. Les graines sont des dessins fixes qui ne peuvent pas bouger. C’est l'esprit qui se trompe à cause de la disposition de chaque élément présent.

7. Cercles tournants, mais qui sont fixes

De nombreuses formes géométriques qui semblent se tourner sur elles-mêmes Crédit photo : Eva Almqvist

Ces images ne sont pas pour les personnes qui n’aiment pas être en tort. La réponse à la question « ces cercles tournent-ils ? » est généralement fausse, même si tout le monde pense le contraire. La plupart des gens qui les regarderont diront que les objets représentés tournent alors qu’il n’en est rien. Chaque objet est fixe, mais c’est leur disposition qui laisse penser qu’ils tournent sur eux-mêmes.

8. Défilement avec une sphère immobile

Sphère immobile colorée qui bouge selon l'esprit Crédit photo : Vectordivider

Sur cette photo, vous voyez clairement une sphère sur une sorte de damier. Elle est immobile au premier regard. Cependant, vous commencez à avoir une nouvelle perception à force de la regarder. La sphère se met soudainement à bouger, ce qui est étonnant, car un dessin ou les composants d'un cliché ne bougent pas normalement.

9. Couleurs tournantes alors qu'elles sont immobiles

Un rond coloré avec des teintes chaudes qui semblent se bouger Crédit photo : mycola

Sur ce cliché, les stars sont les divers coloris présentés dans ce cercle. Les couleurs sont éclatantes et attirent le regard. Elles sont disposées de sorte à induire en erreur le cerveau. Vous avez la sensation que la roue colorée tourne alors que vous savez très bien que les éléments d’une image sont figés. C’est ce qui en fait l’une des illusions les plus étonnantes qui soient.

10. Question de perspective sur la dimension et le nombre des fenêtres

Des fenêtres vues à travers d’autres fenêtres Crédit photo : SvitLana

La question est ici de savoir si les ouvertures sont de même dimension. Logiquement, elles sont similaires, car elles se trouvent dans un seul bâtiment. Dans le détail, cette photo a été prise à travers une ouverture qui donne sur les autres. En premier, vous voyez deux ouvertures, puis une seules et ainsi de suite. Il y a toujours deux fenêtres et de même taille à chaque fois.

11. Message caché dans un mystérieux tableau

Tableau coloré laissant entrevoir des messages codés Crédit photo : https://pixabay.com/

Ce tableau n'a rien de particularité de prime abord, excepté qu'il est très coloré. Pourtant, vous commencez à percevoir un objet ou un message caché en le fixant longuement selon la perception. Il variera aussi en fonction de la personne qui regarde, c’est ce qui amuse avec cesillusions insolites. Elles mettent rarement d’accord les personnes qui les analysent.

12. Perception du gros et du petit

Des boules de différentes tailles entourées par d'autres boules Crédit photo : Neslihan Gorucu

Vous êtes face à ce qui est appelé illusion d’Ebbinghaus avec cette image. Pour le comprendre, posez-vous cette question : laquelle de ces boules au milieu est la plus petite ? Si vous avez répondu, celle de droite ou gauche, vous avez perdu. Les boules à l’extérieur influencent la vision. Elles vous font penser que l’une est plus petite que l’autre, et vice-versa. Les boules au milieu ont exactement la même taille en y regardant de près.

13. Cercle ondulé selon la vision

Un cercle rempli de points qui créent une vague Crédit photo : iskuzhina Milana

Ce cliché montre un cercle avec des petits points colorés et figés. Leur disposition laisse penser le contraire pourtant. Vous avez la sensation que les points dans le cercle créent des ondes, surtout lorsque vous n’y prêtez pas attention. Encore une fois, vous êtes face à une impressionnante tromperie qui peut porter à confusion dans l'interprétation. Sachez qu’elle fait aussi partie de celles qui mettent rarement d’accord les observateurs.

14. Des personnes de taille différente, mais qui semblent être à la même hauteur

Trois sportifs en train de courir Crédit photo : master1305

Vous avez sans doute remarqué que les photos des personnes qui courent ensemble montrent toujours qu'elles ont la même taille. Vous vous doutez bien que ce n’est pas toujours possible en pratique. Il s’agit bien d’une fausse interprétation. Les personnes ont l’air d’avoir la même taille à cause de la vision ou de l’angle de prise de vue. Le résultat est une mauvaise interprétation de ce qui est réellement perçu.

15. Un organe plus grand que l’autre

Une femme regardant à travers un verre à moitié plein Crédit photo : Natalia Serdyuk

En vous amusant avec un verre rempli d’eau, vous pouvez recréer cette illusion. La lumière, l’eau et la forme du verre font qu’un œil est plus grand que l’autre. Cette vision est certainement l’une des plus connues même par les enfants. Ils l’expérimentent souvent sans savoir de quoi il retourne. Ils s’amusent tout simplement en modifiant l’aspect de son visage pour faire rire.

16. Les carrés avec plusieurs coloris au nombre incertain

Un tableau avec des carreaux colorés Crédit photo : https://pixabay.com/

Le principe est de déterminer le nombre de couleurs dans le tableau. Certaines personnes diront qu’il n’y a que deux teintes : vert et jaune. Pour d’autres, il y en a jusqu’à quatre avec le gris et le blanc. Une personne dira aussi qu’il y en a plus. Plus vous vous posez la question, plus vous apercevez une nouvelle teinte, semant le doute jusqu'à ne plus y voir clair.

17. Girafe près d’un mur avec les mêmes teintes

Une girafe qui se fonde dans le décor Crédit photo : Julia Garan

Voyez-vous une girafe dans cette image ? Est-elle réelle ou est-ce votre imagination ? Ces questions vous seront posées par un ami lorsque vous jouerez avec ce type présentation. Avec le doute, vous serez tenté de dire qu’il s’agit d’une simple représentation ou qu'il y a bien une girafe selon le cas. Vous n'arrivez plus à distinguer ce qui est vrai du faux à force de regarder le cliché, car la girafe se fond de plus en plus dans le décor.

18. Tourbillons de couleurs psychédéliques

Un tourbillon coloré qui donne le tournis Crédit photo : Vectordivider

Ce type d’image n’est pas à regarder longuement. Il peut donner le tournis à force. En effet, il fait partie des effets laissant penser à un cercle en mouvement. La roue tourne sur elle-même avec ses teintes psychédéliques, ce qui donne un effet étourdissant. C'est l’esprit qui le pense ainsi, car tous les éléments de ce dessin sont fixes et immobiles.

19. Des objets carré ou losangeselon la perception

Un grand contenant des petits carrés et des losanges Crédit photo : maxkrasnov

Avec cette image, certaines personnes pensent qu’il n’y a que des carrés. D’autres individus affirmeront qu’il y a plutôt des losanges. Si vous faites partie du deuxième groupe, vous avez tort. En regardant de près et en vous concentrant, vous remarquerez qu’il n’existe pas de lignes qui définissent vraiment cette forme géométrique. Si vous commencez à avoir mal à la tête, arrêtez un instant, puis reprenez plus tard pour la comprendre.

20. Sens et début incertain

Une forme dont le sens et le point de départ sont incertains Crédit photo : Silense

Cette image est tout aussi amusante qu’époustouflante. Les personnes qui ont essayé de trouver la réponse sont encore en train de chercher. Les théories se multiplient, laissant toujours dans le doute. Il s’agit de déterminer le point de départ et le sens à suivre. De plus, vous voyez clairement que les bouts se rejoignent alors que les deux autres parties se trouvent en bas du point le plus haut.

21. Un art qui trompe les perceptions

Un homme tenant une peinture ressemblant au décor Crédit photo : Михаил Руденко

L'art est de plus en plus réaliste,

faisant croire à des scènes surréalistes. Sur cette illustration, l’esprit pense qu’il y a une continuité entre le tableau et les arbres dans le fond. Cette image donne aussi l’impression que la personne tient une partie de la forêt dans ses mains. À vrai dire, il tient un tableau présentant une autre forêt. Il suffit qu’il y ait deux éléments qui se concordent pour que vous y croyiez.

22. Boules tournantes à première vue

Plusieurs formes abstraites en mouvement Crédit photo : StudioM1

Vous avez plusieurs boules qui semblent être dessinées différemment. Certaines d’entre elles ont l’air d’être déformées alors qu’en réalité, elles sont parfaites. Seulement, l’effet de rotation présenté fait croire à des déformations. Ces formes sontégalement fixes, même si elles font penser le contraire.

23. Sol visuellement déformé

Sol donnant l’impression d’être en mouvement Crédit photo : Margarita Chastikova

Il s’agit du sol d’une pièce vu du plafond haut avec des motifs particuliers. Grâce à la disposition des carreaux et au choix des teintes, l’œil perçoit une déformation du sol. Elle est tellement réelle qu’elle dissuadera les gens de courir. Pourtant, le sol est parfaitement plat.

24. Où est placé le personnage principal?

Un humanoïde dont la position initiale est incertaine Crédit photo : Vincenzo Volonterio

La perception fait penser à un objet en mouvement. Cela est tout à fait vrai, mais pouvez-vous distinguer la version originale. Le mannequin avant ou à l’arrière? C’est ce qui fait le mystère de cette image.

25. Trident impossible ou objet impossible à déceler du premier regard

Le trident impossible Crédit photo : PeterHermesFurian

Vous allez vous étonner lorsque vous saurez ce que vous êtes en train de regarder. Vous vous direz que c’est impossible comme son nom l’indique. En effet, ce tridentimpossible est composé par 3 branches cylindriques sur un côté et 2 carrés de l’autre.