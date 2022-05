Milky Way Photographer of the Year : découvrez les 10 plus belles photos du concours sur la Voie lactée

Le blog de photographie de voyage et d'aventure Capture the Atlas a publié les plus belles photos de son concours Milky Way Photographer of the Year. Comme son son nom l’indique, ce dernier a pour objectif de mettre en avant la beauté de la Voie lactée de l'année.

Crédit : Burak Esenbey / Rachel Roberts

À voir aussi

La compétition met en avant les 25 meilleures entrées de la collection et publie les résultats à la fin du mois de mai de chaque année, ce qui coïncide avec le pic de la saison lors de laquelle la Voie lactée est la plus clairement visible. Capture the Atlas vise à inspirer et à partager la beauté de la galaxie à travers un portfolio réalisé par des photographes amateurs et professionnels issus des quatre coins du monde.

Pour cette édition 2022, une fois encore, les photos de la Voie lactée sélectionnées sont à couper le souffle. La liste de cette année comprend des photos prises dans 12 pays (États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Égypte, France, Espagne, Slovénie, Slovaquie, Japon et Chine) par 25 photographes de 14 nationalités différentes. La publication s'intéresse à la qualité, à l'histoire qui se cache derrière et à l'inspiration générale que la photo peut fournir, autant de facteurs qui déterminent le choix final du jury.

Découvrir les photographes de demain

Dan Zafra, le rédacteur en chef de Capture the Atlas, travaille à la sélection de ces photos tout au long de l'année. Il recherche non seulement des photos prises par certains des photographes les plus renommés, mais aussi de nouveaux talents et de nouveaux endroits où la Voie lactée n'a pas encore été capturée, comme les photos du Tibet et du Xinjiang de l'édition de cette année.

Voici 10 des images les plus inspirantes du concours 2022 :

1.

Crédit : Tomáš Slovinský

2.

Crédit : Spencer Welling

3.

Crédit : Marcin Zajac

4.

Crédit : Uros Fink

5.

Crédit : Burak Esenbey

6.

Crédit : Alvin Wu

7.

Crédit : Rachel Roberts

8.

Crédit : Jinyi He

9.

Crédit : Benjamin Barakat

10.

Crédit : Jose Manuel Galvan Rangel