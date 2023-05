Ce photographe réalise des clichés uniques pour les mariés et le résultat est à couper le souffle

Un photographe australien, spécialisé dans les mariages, s’est fait une spécialité dans la captation des reflets des couples sur les alliances. Cela donne un résultat sublime et attendrissant.

Crédit photo : Memories of Tomorrow Photography

Qui dit mariage, dit forcément photographe ! En effet, immortaliser le jour le plus heureux d’un couple venant de s’unir pour la vie est une obligation afin de garder de jolis souvenirs. Et ce n’est pas ce photographe de mariage qui vous dira le contraire !

Peter Adams-Shawn a quinze ans d’expérience dans le métier et a su se démarquer en proposant des photographies exceptionnelles des mariés. Outre les traditionnels portraits de famille, de couples, des mariés et des amis dans le lieu de la cérémonie, Peter Adams-Shawn a de la suite dans les idées en jouant sur… les reflets.

L’amour reflété dans les yeux et les alliances

Ayant immortalisé 270 mariages, il a créé son propre studio qui a acquis une solide renommée grâce à sa spécialité. Cette dernière consiste à immortaliser les couples nouvellement mariés à travers leurs alliances, mais aussi à travers les yeux des convives ou de leur conjoint.

C’est en étudiant le travail du photographe Edoardo Agresti, qui a immortalisé les mariages dans les flaques d’eau, que lui est venu l’idée d’exploiter les reflets afin de sortir des sentiers battus.

Ainsi, il a créé deux séries artistiques, la première intitulée “Eyescapes” pour ses photos de reflets dans les yeux, et la seconde baptisée “Ringscapes” pour celles mettant en avant les alliances. Vous pouvez admirer son travail sur son site internet "Memories of Tomorrow", et vous laisser happer par la magie de ses photographies de mariage.

