Ce photographe capture des endroits abandonnés en Grèce et c'est flippant !

Le photographe français Dimitri Bourriau parcourt le monde pour dénicher des endroits abandonnés uniques. Voici ses plus belles trouvailles en Grèce.

Alors qu’il a découvert sa passion pour la photographie de lieux abandonnés en 2013, le photographe professionnel Dimitri Bourriau, connu sous Jahz Design, partage ses plus belles découvertes.

Il a raconté au site Bored Panda sa première expérience : “Ma première exploration était dans un ancien cimetière de navires militaires. Aujourd'hui, je parcours le globe à la recherche de lieux en déclin.”



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau



Un photographe qui parcourt le monde

Depuis plusieurs années, le professionnel français, parcourt le globe afin de trouver les plus beaux lieux abandonnés chargés d’histoire. Résultat : il fait parfois des découvertes étonnantes. Il y a quelques semaines, le photographe s’est rendu en Grèce. Et il a immortalisé des lieux abandonnés fascinants.

Ainsi, on découvre sur ces clichés diffusés sur son site internet, un bateau fantôme, un aéroport abandonné, un centre thermal, un château, un vieux train ou encore une épave. On vous laisse découvrir en images les plus beaux clichés en Grèce du photographe :



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau



Crédit : Dimitri Bourriau





Crédit : Dimitri Bourriau