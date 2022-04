Cette photographe parcourt les États-Unis pour capturer les plus belles aires de repos du pays

Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire de belles photos sur des aires de repos ? En tout cas, si vous faites partie de ceux-là, vous changerez sûrement d’avis en voyant les clichés publiés dans cet article.

Crédit : Ryann Ford

Lorsque la photographe Ryann Ford s'est installée au Texas en 2007, elle a commencé à traverser l'État en voiture, acceptant des missions de photographie dans tous les coins. Ryann Ford empruntait les autoroutes principales les plus rapides à l'aller et recherchait les routes les plus pittoresques au retour. C'est là qu'elle a découvert les vestiges des magnifiques aires de repos américaines, malheureusement souvent en ruine.

Des aires de repos uniques

En raison de la récession de la fin des années 2000, beaucoup de ces superbes pièces de l'Amérique ont été détruites ou laissées à l'abandon. Ryann Ford s'est donné pour mission d'en capturer le plus possible avant qu'elles ne disparaissent. Son dernier livre, intitulé « The Last Stop », est une collection étonnante de clichés d'aires de repos parmi les plus belles à travers les États-Unis. Elle nous livre ici quelques-unes de ses préférées et il faut avouer que certaines sont grandioses.

Voici les plus belles aires de repos :

1. Monument Valley, Arizona

Crédit : Ryann Ford

2. Bonneville Salt Flats, Utah

Crédit : Ryann Ford

3. Anthony, New Mexico

Crédit : Ryann Ford

4. Lajitas, Texas

Crédit : Ryann Ford

5. Abiquiu, New Mexico

Crédit : Ryann Ford

6. Flower Mound, Texas

Crédit : Ryann Ford

7. Fort Stockton, Texas

Crédit : Ryann Ford

8. Crescent Junction, Utah

Crédit : Ryann Ford

9. Black Canyon City, Arizona

Crédit : Ryann Ford

10. Parc national des Badlands, Dakota du Sud

Crédit : Ryann Ford