L'île de Santorin déclarée en état d'urgence après 7 700 tremblements de terre recensés en deux semaines

Ce jeudi 6 février, les autorités grecques ont déclaré l’état d’urgence sur l’île de Santorin, après le recensement de 7 700 tremblements de terre depuis le 26 janvier.

Depuis dimanche 2 février, ce sont plus de 11 000 habitants et travailleurs saisonniers qui ont quitté l’île de Santorin, menacés par une série de séismes fréquents. Au total, ce sont 7 700 tremblements de terre qui ont été recensés depuis le 26 janvier. La plus puissante d’entre elles, de magnitude 5,2, s’est produite ce mercredi 5 février dans la soirée.

Ainsi, le ministère de la protection civile grecque a déclaré l’état d’urgence sur l’île de Santorin et sa voisine, l’île Amorgos. Les écoles ont été fermées et les habitants restants ont pour consigne d’éviter les zones portuaires et les rassemblements en intérieur. Certaines parties de l’île sont menacées d’un risque élevé de glissements de terrain.

Crédit photo : iStock

Malgré la gravité de la situation, les autorités excluent tout de même un scénario catastrophe comme l’a indiqué le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. L’état d’urgence a été justement mis en place afin de surveiller et de prévenir une quelconque catastrophe, notamment avec des mesures de prévention et de contrôle des bâtiments par des équipes d’ingénieurs.

Du jamais vu depuis 61 ans !

Les experts n’ont pas encore été en mesure de donner une estimation définitive de la fin de cette activité sismique qui n’a fait jusqu’ici ni victime ni dégât, mais insistent sur le fait qu’elle est sans précédent. Une telle activité sismique n’avait pas été enregistrée depuis 1964.

Pour le moment, l’état d’urgence est instauré jusqu’au 3 mars prochain car le scénario le plus probable est que cette activité sismique pourrait continuer quelques semaines à la même intensité avant de faiblir.

Crédit photo : iStock

Mondialement connue pour son attractivité touristique, l’île de Santorin repose sur un volcan qui est entré en éruption, pour la dernière fois, en 1950. Un comité d’experts réuni lundi 3 février a estimé que les secousses actuelles n’étaient pas liées à une activité volcanique.