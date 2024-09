Ces 15 photos d'animaux hilarantes sont finalistes du Comedy Wildlife Photography Awards

Comme chaque année, découvrez les finalistes du Comedy Wildlife Photography Awards, un concours qui récompense les clichés d’animaux les plus hilarants.

Le Comedy Wildlife Photography Awards est un célèbre concours de photographie. Depuis 10 ans, le jury récompense les clichés animaliers les plus drôles au monde. Le but de ce concours est de sensibiliser à la protection et la préservation de l’environnement. À travers des photographies drôles et insolites, le concours souhaite faire passer un message environnemental important au grand public.

Ce concours est ouvert aux photographes professionnels et amateurs du monde entier. Cette année, le jury a reçu près de 9 000 clichés provenant de photographes originaires de 98 pays. Tous ont participé pour obtenir la récompense de cette édition : un safari d’une semaine dans la réserve naturelle du Masaï Mara, au Kenya, ainsi qu’un chèque de 500 livres sterling (600 euros).

Ce jeudi 26 septembre, les 40 finalistes du concours ont finalement été dévoilés. Avant de connaître le grand gagnant le 10 décembre prochain, découvrez une sélection de 20 photos toutes plus drôles les unes que les autres.

Crédit photo : Eberhard Ehmke / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Sarthak Ranganadhan / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Andy Rouse / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Przemyslaw Jakubczyk / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Artur Stankiewicz / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Andy Rouse / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Alex Pansier / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Alex Fine / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Jan Piecha / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Damyan Petkov / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Corentin Revel / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Milko Marchetti / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Christophe Arnold / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Arvind Mohandas / Comedy Wildlife Photography Awards

Crédit photo : Charles Janson / Comedy Wildlife Photography Awards