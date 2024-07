Voici ce qui se passe après avoir bu plusieurs verres d'alcool, ces photos font le tour du web

Avant et après, à quoi ressemble la plupart des gens sous l’emprise de l’alcool ? Un photographe a voulu y répondre.

À quoi ressemblez-vous après quelques verres d’alcool ? « À pas grand chose », doit sûrement être la première réponse qui vous vient à l’esprit. Cependant, la réponse exacte diverge selon les individus. Comme on le sait, chacun réagit différemment à l’alcool. Et par conséquent, tout le monde n’est pas impacté de la même manière.

Alors, un photographe a voulu mettre les choses au clair pour ne plus laisser aucun doute. Au départ, tout partait pourtant d’une simple blague entre amis. Marcos Alberti a eu l’idée alors qu’il prenait un verre avec ses amis.

Le photographe a d’abord pris des photos de ses amis à différentes étapes du processus. Ses clichés ont tellement cartonné que certains internautes ont fait leur propre portrait après quelques verres.

Les clichés de parfaits inconnus partagés par le photographe

Crédit photo : Marcos Alberti

Le projet appelé 3 Glasses (3 verres) se décompose en 4 clichés et suit le schéma appliqué par Marcos Alberti : le premier cliché de ses amis est pris immédiatement après le travail et les suivants après le premier, le second et le troisième verre de vin.

Les photos se sont retrouvées sur le site Imgur où elles sont rapidement devenues virales. En quelques jours seulement, elles ont été vues plus d’un million de fois et ont généré 1800 commentaires rien que la première semaine.

Crédit photo : Marcos Alberti

Face à ce succès tonitruant, Marcos Alberti a donc pris d’autres photos, cette fois d’inconnus. « La première photo a été prise immédiatement alors que nos invités venaient d'arriver au studio afin de capturer le stress et la fatigue après une journée bien remplie, après avoir travaillé toute la journée et également après être restés dans les bouchons aux heures de pointe pour arriver ici . Ce n'est qu'à ce moment-là que le temps du plaisir et mon projet ont pu prendre place. À la fin de chaque verre de vin, un cliché. Rien d'extraordinaire. Un visage et un mur, 3 fois », explique le photographe sur son site.

Les clichés ont été dévoilés et n’ont pas manqué d’amuser la toile.

